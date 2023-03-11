盼「鄉鄉有台大」 校長陳文章：繁星推薦占比從10%增至15%
睽違三年，台大杜鵑花節今天與學系博覽會、社團博覽會回歸實體辦理，有鑒於112學年個人申請、繁星推薦等管道將開跑，台大校長陳文章今天接受媒體聯訪時表示，目前各入學管道中，盼將繁星推薦管道提升至15%，希望達成「鄉鄉有台大」的理想。
台大杜鵑花節暨學系社團博覽會今天登場，陳文章於參觀學系博覽會前接受媒體聯訪。他表示，目前升大學三大招生管道繁星推薦、個人申請、分發入學中，盼提升繁星推薦管道占比，從現今的10%提升至15%。
陳文章指出，台大不只招收優秀的學生，也希望照顧各個城鎮和弱勢，「我們有個夢想，希望鄉鄉有台大」。讓不同鄉鎮的學生都能來讀書。
陳文章說，繁星推薦占比的上限教育部訂定為15%，未來台大會逐年調整，如同過去台大希望入學的占比也未達3%，但今年也達成了3%的目標。但相對而言，若繁星推薦占比提升，分發入學就會相對少一些。
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