高中生抵必修學分 台大基礎學科認證考試通過率僅二成

近年數所頂大多推出「基礎學科先修課程」或「基礎學科認證考試」，只要通過課程或考試即可抵免大學必修學分。但根據國立台灣大學統計，參與校內基礎學科先修課程的學生111學年通過率約七成三，但基礎學科免修認證考試近年通過率都僅有兩成。台大分析，出題涉及大學課程，有一定困難度；再者，課程通過率也多和學生學習態度有關。

台大培養準大學生自主學習，並協助學生過渡到大學教育，提供英文、微積分、普通物理、普通化學和總體經濟學等基礎先修課程，學生完成先修課程即可抵免大一必修學分，但課程通過率近年每況愈下，108學年通過率九成三，111學年跌至七成三；台大亦提供英文、微積分等七科基礎學科免修認證考試，但綜觀近四學年數據，通過率更僅二成。

台大表示，先修課程和考試都是協助學生抵免必修基礎課程學分，不少學生已能透過個人申請等管道即早入學，便能利用七月修讀先修課程等，四年內便可挪出更多時間自由發揮。

台大指出，由於開課多在七月間，實務上很多學生報名了卻會有出國等額外安排，或者意興闌珊，因此課程通過率在七成三；認證考試則是因為涉及大學部分課程有一定難度，通過率近年多在二成左右，但若學生報名後未上課或考試未過，均不會列入正式成績。

無獨有偶，國立中央大學也和13校合作，主辦全國大學先修課程資訊平台並開設11種領域相關課程，方便準大學生暑假預修。

中央大學教務長王文俊指出，課程採線上或實體辦理，和一般課程要求雷同，也確實發現實體課程學生較用功，線上課程確實有部分學生不太積極，發生上到一半不了了之的狀況。

王文俊表示，但也有部分課程頗受學生青睞，如清大開設的線上物理、化學、微積分課程，每年都有逾200人修讀；中央大學則是實體課程程式設計、微積分最獲學生歡迎。14校總選課人數約2000人，未來盼提升至2000人以上。

先修課程制度近年也落地高中推廣。建中校長莊智鈞表示，學習不是以考大學為終點，若學生先修課程或認證考試未過也無需氣餒，可當作先練習、熟悉領域或糾錯的管道，待入學正式修讀更容易上手；成功高中校長孫明峯則指出，學生可透過先修課程自主加強，或作為入學前的探索和體驗。