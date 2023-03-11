頂大先修課程 通過率連年下滑

近年數間頂大推出「基礎學科先修課程」或「基礎學科認證考試」，只要通過課程或考試即可抵免大學必修學分。但根據台大統計，基礎學科先修課程通過率連年下滑，基礎學科免修認證考試近年通過率更僅有兩成而已。台大分析，出題涉及大學課程，有一定困難度；再者，通過率也多和學生學習態度有關。

隨著繁星、個人申請的名額愈來愈多，不少高中生早早就確定可進入哪所大學就讀，為了培養準大學生自主學習，台大提供微積分、總體經濟學等基礎先修課程，只要先修課程即可抵免大一必修學分，學生在大學四年也可以挪出更多時間做更多事情。

不過根據台大統計，課程通過率近年來不斷下滑，一○八學年通過率還有九成三，一一一學年已跌至七成三，至於基礎學科免修認證考試，近四學年的通過率更僅二成。

台大表示，由於開課多在七月間，實務上很多學生報名後，卻有出國等額外安排，且若學生報名後未上課或考試未過，都不會列入正式成績，導致部分學生上起課來有點意興闌珊，再加上認證考試畢竟是涉及大學課程，有一定難度，通過率近年多在二成左右。

不僅台大，中央大學也和十三校合作，主辦全國大學先修課程資訊平台，並開設十一種領域相關課程，方便準大學生暑假預修。

中央大學教務長王文俊指出，課程採線上或是實體辦理，和一般課程要求雷同，但確實也發現學生上實體課程時較用功，線上課程確實有部分學生不太積極，甚至有上到一半就不了了之的狀況。

王文俊表示，但也有部分課程頗受學生青睞，如清大開設的線上物理、化學、微積分課程，每年都有逾二百人修讀；中央大學則是以實體課程程式設計、微積分最獲學生歡迎。十四校總選課人數約二千人，未來盼提升至兩千人以上。

先修課程制度近年也在高中推廣。建中校長莊智鈞表示，學習不是以考大學為終點，若學生先修課程或認證考試未過也無需氣餒，可當作先練習、熟悉領域或糾錯的管道，待入學正式修讀更容易上手。

成功高中校長孫明峯則認為，學生可透過先修課程自主加強，或作為入學前的探索和體驗。