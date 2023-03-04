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省錢又開心！弱勢學生沒補習就拿56級分 公開讀書秘訣

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（前排中）今天參加家扶中心發助學金活動。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排中）今天參加家扶中心發助學金活動。記者黃于凡／攝影

春暖花開，又到了繳學費的季節。雲林家扶中心經過一番努力，湊齊409名學生學費，今天在縣長張麗善見證下，將488萬元助學金全部發給學生；今年學測56級分楊姓學生，父親是中度肢障，家中經濟全靠大陸籍母親打兩份工維持，楊說，感謝家扶中心幫忙繳學費，讓他能就學，期許透過成績，翻轉人生。

楊姓學生說，家中沒有餘力負擔補習費用，他用省錢又開心的方法學英文，在線上遊戲中學習英文單字及文法，也用遊戲語音聊天和外國人交流，釋放學習壓力，也精進英文；另，他會寫參考書加強答題速度，今年學測英文成績拿到滿級分15分，也獲得56級分亮麗成績，很感謝一路上幫助他讀書的所有人。

楊姓學生的老師說，他的父親患有紅斑性狼瘡，左腿行動較為緩慢，被列為中度肢障，正透過藥物、復健控制病情，母親是大陸籍新住民，兼職兩份餐飲工作，支撐一家3口生活開銷。楊姓學生平時認真向學，最大的願望是考上好學校、找到好工作，改善家中經濟狀況。

老師也說，楊姓學生的學習態度積極，各科學習成績維持在90分左右，雖然沒有補習，但總名列前茅，經常看到他閱讀課外書籍，學習課本以外的知識，有時也會書寫文章投稿，練習文章書寫能力，是個貼心孝順、熱心助人的學生，受到許多老師肯定。

家扶中心主委陳燦勳（左）今天頒發助學金給學生。記者黃于凡／攝影
家扶中心主委陳燦勳（左）今天頒發助學金給學生。記者黃于凡／攝影

英文 補習 學測 家扶 張麗善

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