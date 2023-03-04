省錢又開心！弱勢學生沒補習就拿56級分 公開讀書秘訣

春暖花開，又到了繳學費的季節。雲林家扶中心經過一番努力，湊齊409名學生學費，今天在縣長張麗善見證下，將488萬元助學金全部發給學生；今年學測56級分楊姓學生，父親是中度肢障，家中經濟全靠大陸籍母親打兩份工維持，楊說，感謝家扶中心幫忙繳學費，讓他能就學，期許透過成績，翻轉人生。

楊姓學生說，家中沒有餘力負擔補習費用，他用省錢又開心的方法學英文，在線上遊戲中學習英文單字及文法，也用遊戲語音聊天和外國人交流，釋放學習壓力，也精進英文；另，他會寫參考書加強答題速度，今年學測英文成績拿到滿級分15分，也獲得56級分亮麗成績，很感謝一路上幫助他讀書的所有人。

楊姓學生的老師說，他的父親患有紅斑性狼瘡，左腿行動較為緩慢，被列為中度肢障，正透過藥物、復健控制病情，母親是大陸籍新住民，兼職兩份餐飲工作，支撐一家3口生活開銷。楊姓學生平時認真向學，最大的願望是考上好學校、找到好工作，改善家中經濟狀況。