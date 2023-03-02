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上百高三學生家長搶聽落點分析 自嘲如「孝子、孝女」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
「112大學多元選才與高中適性升學研討會」晚上舉行，吸引許多家長帶著孩子前來聆聽。記者蘇健忠／攝影
「112大學多元選才與高中適性升學研討會」晚上舉行，吸引許多家長帶著孩子前來聆聽。記者蘇健忠／攝影

112大學學測成績2月24日公布，全中教與全高聯今晚舉行多元選才與高中適性升學研討會，現場座位座無虛席，學生、家長焦慮感爆棚，紛紛搶來落點分析。不少家長表示，個人申請六志願仍是「賭局」，高分落榜、低分高就都讓學生學習增添更多不穩定性。另外，現場家長比例明顯高於學生，有家長說，孩子仍在補習，自嘲自己是來當「孝子、孝女」。

全中教與全高聯今天在中山女高舉行第二場多元選才研討會。還不到進場時間，中山女高演藝廳外就排滿人龍，全場百席座位坐滿滿，還得加開直播間才夠容納全部參與者。高教司、大考中心也派員說明相關期程，也邀請政治大學、陽明交通大學、金門大學教務團隊到場說明校系特色，現場也邀請數十位高中教師替學生落點分析。

學測成績公布後，反而讓家長、學生陷入「焦慮」。台北市高中家長會聯合會會長許麗吉表示，個人申請六志願選填即將截止，相信這一周學生、家長都非常緊張，過去全高聯與親師合作連辦多場多元選才研討會，希望減輕焦慮，因此現場也邀請大考中心分析今年學測成績數據，也邀請大學端、高中教師協助落點分析。

全中教理事長高孟琳表示，上周學測成績放榜，高中三年驗收一次總成果，所有學生、家長都要開始尋找心中理想校系，因此聯合家長團體來為學生、家長服務，持續很多年，除了邀請很多學校到場分享大學特色辦學，第二階段也邀起高中老師一對一解答、選填志願。

教育部高教司專門委員周弘偉表示，學生應依照自己興趣、特質選擇大學校系，提醒學生注意繁星、個人申請入學作業時程，千萬不要延誤，也不要拖到最後一刻，祝福學生都能錄取理想校系。

活動現場湧入上百名學生、家長，家長比例尤其高。張小姐表示，儘管新課綱第一屆已經升上大學，看似有前例，但每年學測個人申請各科系落差仍大，每年高分落榜、低分高就狀況層出不窮，因此希望透過多面向的落點分析，讓孩子順利達陣。也有家長笑稱，孩子仍在補習，是特地來當「孝子、孝女」。

陳小姐也帶著女兒到研討會現場，她表示，孩子英文科差強人意，但仍希望在個人申請就能提早上岸，到場希望知道落點分析的優勢；張先生的孩子今年學測科科「頂標」，目標擺在頂大電機科系，但名額有限、競爭者眾，必須提早做好功課。

學測 補習 科系

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