獨／學測廣播聲亂入遭申訴 大考中心結果出爐卻惹眾怒

今年大學學測考場插曲頻傳，不僅學測前兩日南部高溫破30度，有考生抱怨，考場不給開電風扇，只靠窗戶「縫」通風，悶到快缺氧；高雄中正高中考場也傳出里長廣播干擾應試秩序，讓考生英文科作答思緒紊亂。大考中心先前表示，考生可提出申訴，並送至考試委員會討論。

據本報掌握，該考區考生共向大考中心提出數十份申訴書，但經考試委員會共識決，考量音量、廣播時間及擴音器與試場相應距離，考生應試時尚不致須因此中斷作答，故決議不予處理，申訴駁回。對此結果，有申訴人不買單，認為大考中心應變措施不足，嚴重影響學生應試權益。

大學學測第二天上午考英文，高雄一考區中正高中考場突然有廣播聲響起，大概持續了5分鐘。該考區有超過一半的鳳山高中學生應試，有考生反映作答心情受影響，因為考場很安靜，廣播聲顯得格外刺耳，思緒和答題節奏也有些被打亂，還有考生走出考場時「髒話連連」，嚴重影響作答情緒。

事後大考中心表示，高雄考分區當下已聯繫警政單位和里長，若考生欲提出申訴可循規定辦理，並送至考委會討論。

據本報掌握，該考區學生、家長事後紛紛向大考中心提出申訴。有學生在申訴書中提及，廣播時間長達5至10分鐘，嚴重干預學生閱讀及專注力，雖非大考中心失誤，但當下也未盡到立即補償或改善措施，例如延長考試時間，導致考生權益受損；也有考生說，南部考生還得面臨窗戶緊閉的炎熱高溫，不僅頭昏腦脹，還因廣播導致作答中斷，希望大考中心能提出補償方案或檢討方針。

大考中心日前回函申訴者，函文千篇一律地指出，該案經2月16日大考中心考試委員會討論，經考量申訴事由、試務人員回覆說明與大考中心查訪，英文節次考試時，架設於考場學校附近的擴音器，傳出近2分鐘的廣播聲響，經查當下僅1名考生就該聲響提出反映，且試務辦公室接獲也積極處理，但在試務人員前往制止時已結束。

函文也提及，考量音量、廣播時間及擴音器與試場相應距離，考生應試時尚不致須因此中斷作答，後經向該考場學校師長查訪，也認似無學校師生曾反映廣播聲響影響課程進行，故考試委員會決議不予處理，申訴駁回。

對於大考中心回應，多名受影響考生不買單。一名考生向本報表示，大考中心說有向考場學校師長查訪，認為廣播聲不影響課程，但大學學測與平日課程無法比擬，「應注重考生作答的實際情況」。

該名考生也說，英文科考試時間很有限，若考生一定要舉手向試務人員反映，也怕反映後未獲得合理處置，反而耽誤了自己的作答時間，「大家當下第一時間不會選擇舉手」。他認為，試務人員也應檢討臨場應變能力。