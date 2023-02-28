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STEM夯 學測自然科選考人數卻兩年下降13個百分點

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心統計，110學年選考自然科的學生占比仍有七成五，但近兩年選考人數僅剩六成二。圖為示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片
大考中心統計，110學年選考自然科的學生占比仍有七成五，但近兩年選考人數僅剩六成二。圖為示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照片

學測成績日前出爐，大考中心亦公布相關統計，但數據顯示，110學年選考自然科的學生占比仍有七成五，但近兩年選考人數僅剩六成二，下降13個百分點。大學端評估，應是部分私立大學二、三類組科系因應少子化招生，不再參採自然僅參採數學，影響選考意願；再者，考生可能評估今年分發入學上好校系的機會更大，學測先鞏固國、英，於分科測驗時再單獨報考單科。

科技業缺工，不少學生將二類組STEM相關科系視為前進科技業的前哨站，教育部給予各大學的資通訊外加名額亦逐年增加，鼓勵青年學子投入。但大考中心統計，110學年學測自然科選考人數為9.7萬，選考科目人數占比約七成五；去年開始自然科選考人數波動起伏大，佔比落至六成二，選考人數7.2萬人；今年略回升至7.4萬人，占比仍約在六成二。

又綜觀三年間六學科選考人數，國、英因校系參採多，選考人數佔比始終逼近百分百，社會科則從八成三緩降至八成一，自然也成為六學科中報考人數占比減少最多的學科。

陽明交大副校長陳永富評估，最後分發階段學系會回頭參採學測國英成績，讓國英選考人數始終維持高點，若學生篤定憑學測成績申請學校，目標為頂大二、三類組科系的學生多會考自然，但若學生志願非頂大，少子化下部分二類組科系為考量招生減少參採科目，即便二、三類組也僅參採數學，應是參採科目減少影響學生報考意願。

再者，陳永富也說，也有學生認為今年循分發管道有望上更好的校系。若學生目的是分發入學，報考分科測驗時，再考科系對應的一至二科即可，且考招改制後，個人申請分發結果公告已在六月中，距離分科測驗「不差這一個月」，對志向專一的學生而言，準備分科也許更為省力。

中山大學教務長林伯樵也表示，自然組多會跨考社會，多是想選擇商管學院，因此社會科報考人數眾，但社會組則不見得有餘裕跨考自然科。另外，若學生志向明確，只要科系無參採，則不見得會想多考。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，分科測驗對偏科優異的學生有優勢。她舉例，如果考生物理極佳，可以鎖定分發入學採計物理的相關科系，讀通一科取得好成績，而不若學測自然科實則必須掌握物理、化學、地科、生物等四科，屆時再搭配學測等成績就有機會上更好的校系。

112學測 分科測驗

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