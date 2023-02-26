台南瀛海中學特殊選才放光彩 9人上國立大學

台南市瀛海中學在大學特殊選才大放異彩，已有9名學生輔導進入陽明交大、成功大學、中山大學等國立大學，另剛公布的學測成績，也超過四成達國立大學錄取標準，校長沈樹林表示，預期會有多名學生錄取醫學系。

沈樹林說，特殊選才是大學入學的管道之一，今年瀛海中學有9人透過特殊選才進入國立大學，除了陽明交大、成大、中山大學，還有台中教育大學、台北市立大學、台南大學、嘉義大學等名校，另23日公布的學測成績也亮麗成績，超過四成同學達國立大學錄取標準，家長會予以高度肯定，並感謝老師們的辛勤付出。

他表示，學校長期致立於培養醫學系人才，歷年考取醫科人數及比例，在台南地區皆名列前茅。今年估計20人次以上通過醫牙中醫系第一階段繁星推薦和個人申請篩選標準，學生沈脩恩4科58級分，且英文、數A、自然都滿級分，表現亮眼，另鐘明軒57級分、張均哲同學56級分等，預期將可利用繁星推薦，錄取國立醫學系及頂尖私立醫學系。

沈樹林指出，除醫科以外，輔導學生進入台、清、交、政、成等國立大學也是該校的強項；由於瀛海中學董事會有豐富輔導升學的專業能力和資源，在老師們愛心、耐心的輔導之下，學生必能展現出最好的升學成效。未來將繼續輔導同學挑戰分科測驗考試，協助每名學生考上理想大學。