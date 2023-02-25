中金院完整打造「畢業即就業」 大學博覽會分行期間限定升學規畫諮詢

「來賓18號請到2號櫃台辦理」中信金融管理學院（下稱「中金院」）把銀行搬到大學博覽會現場，睽違四年，中信金融管理學院25、26兩日再度參與臺北、臺中、高雄三地的大學博覽會，為強調與產學合作夥伴中國信託金融控股公司(下稱「中信金控」)連結，今年的攤位設計以大眾最有印象的中信金控旗下子公司中國信託商業銀行(下稱「中信銀行」)分行裝潢設計呈現，並以抽取線上號碼牌的貼心服務，提供考生及家長專業諮詢。

今年中金院參加大學博覽會的攤位設計以經典的中信銀行分行設計呈現，並以抽取線上號碼牌的貼心服務，提供考生及家長專業諮詢。 圖／中金院 提供

中金院與中信金控已連續推動四屆畢業生就業媒合專案，2022年大學部及研究所畢業生有3名錄取MA儲備幹部、2名IRM國際金融業務菁英、20名JRM法人金融儲備RM計畫、10名儲備理專，累積已錄取超過270位中金院畢業生進入中信金控服務。今年中金院特別邀請畢業校友返校助陣，在大學博覽會現場為高中生說明中金院提供給學生的就業輔導規劃以及職涯發展。

在中信銀行分行服務的王會午認為，學校提供專業金融證照輔導課程與補助考照費用，是中金院的一大優勢，加上企業實習有助於職涯探索，學生對未來的目標將更加明確。目前服務於中信銀行企業金融處的李欣諭鼓勵有意願就讀中金院的學生，不要錯過暑期由中金院提供全額經費的海外見習，把握機會拓展國際觀與世界接軌;也要積極參與企業實習或專案計畫，提早接觸金融市場，不論學術或是實務，對於自己未來進入職場都是非常寶貴的經驗。

中金院於校內開設金融職訓中心，安排銀行法人金融、個人金融、資訊科技、保險業務、法令遵循及風險控管等產學合作學程，同時協助學生證照規劃及安排輔導課程，同時還補助考照費用。 圖／中金院 提供

中金院的學生自入學起就有學校完善的未來就業進路規劃，大一有金融證照及語言輔導課程，大二安排學生前往日本、法國等國際知名商學院海外見習，了解國際金融市場趨勢、拓展眼界；大三進入產學合作夥伴中信金控實習，強化金融產業實務經驗、探索職場；更選送優秀學生在大四前往美、日名校海外微留學。在畢業前安排學生參加就業媒合，順利接軌職場，有系統性的讓學生「畢業即就業」。

中金院校長施光訓強調，中信金融管理學院是中國信託五大公益的一環，以「公益為先、助弱扶優」為辦學理念，致力培育國際智慧金融家。為優秀學生提供多元「菁英獎學金」方案，給予全額補助學雜費、住宿及膳食費，提供海外見習和微留學機會，也提供「希望獎學金」給有潛力的弱勢青年，幫助他們透過教育改變人生。大學博覽會將於25、26兩日於臺北、臺中、高雄三地舉辦，歡迎對中信金融管理學院有興趣的考生及家長到現場了解學校資訊。