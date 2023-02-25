大學博覽會登場 私校祭學雜費全免、擲百萬獎學金搶才

學測成績日前出爐，3月起升大學各管道陸續開跑，大學博覽會今天在北中南三處登場，少子化下大專校院祭出高額獎學金積極攬才，私校龍頭台北醫學大學提供菁英獎學金，符合條件者學雜費全免；亞洲大學今年同樣祭出百萬獎學金，以第一志願錄取並具備四科學測成績，符合系所參採科目和英文科者，只要各科均為滿級分未來八個學期可領取360萬元獎學金。

大學博覽會今、明兩天在北中南開跑，受到去年分發入學缺額多影響，今年大專校院不分公私立多想在個人申請、繁星入學等階段提前搶才。

今年共計63校與升學相關單位參展，包括以醫科見長的北醫大、中山醫與中國醫；公立大學則包括陽明交大、暨南大學等；海外學校港澳兩地大學亦共襄盛舉，包括香港城市大學、香港教育大學、香港理工大學與澳門大學均參展。

台北醫學大學表示，今年釋出菁英獎學金延攬優秀新生入學，學生學測成績達學系參採科目級分總合為滿分，透過甄選入學管道錄取醫、牙、藥（臨床醫學組）3學系組的新生，或以分發入學正取錄取公立大學醫、牙、藥（臨床醫學組）3學系組新生，只要以北醫大為第一志願者，將提供學雜費全免。

此外，北醫大也表示，目前已和其他學校組成台北聯合大學系統，學生入學後可跨校輔系或雙主修，接觸法律、電子資訊、商業、工程或管理等學程。

此外，馬偕醫學院也祭出獎助學金攬才，考生若以學校為第一志願，且具備台大、陽明交大、成大同一學系錄取標準，學雜費與住宿費全免，並另提供每月核發5000元的獎勵金。

亞洲大學今年則同樣提供百萬獎學金，招生處處長張祐誠表示，學校今年主打繁星推薦、個人申請兩大入學管道，考生須具備學測四學科且成績均達滿級分，並以學校為第一志願，最高可領360萬元，每學期定額發放；若學生滿足上述條件並在亞大攻讀雙聯碩士等，則可再發給120萬元獎學金。該制度已上路10年，目前已核發總計6300萬元獎學金。

國立暨南大學今年也參展，暨大表示，今年提供逾10項獎助學金，每月有可領1萬以上的機會。且校內亦有遴選機制協助優秀學生出國深造，

參與海外研修的學生可領取5萬到30萬不等補助。近三年平均每位學生每年可獲得的減免與獎助學金高達1萬3406元，於升學、就業、出國各方面照顧學生。