文大推四科均標首年免學雜費 成績優異四年可賺50萬

112學年大學學測成績昨天公布，三月開始各項升學管道將陸續開跑。中國文化大學今天（2/24）表示，將祭出高額獎學金搶才，爭取菁英學生在文化大學「練功」四年，只要學測四科達均標，進入文大第一年免學雜費；未來三年若能維持一定班排名，亦可再享每年免學雜費優惠，若學生夠優秀，四年就讀文大則省很大。

文化大學今天表示，廣邀各界好手加入文大，只要學生學測四科達均標，加入文化第一學年免學雜費，等於賺了約10萬元；未來二到四年級若學生可維持班排名前20%，即可持續享有每年免學雜費優惠，代表四年都可免學雜費，相當於賺進50萬。

文大也指出，若學生可維持班級排名第一，每學期可再領獎學金；此外，文大也推出曉峰學苑獎學金等多種獎學金，無論是成績優異或是競賽證照，只要學生追求卓越都能獲得相應的鼓勵。

少子化下私校生存不易，文大也表示，文大辦學一甲子已累積29萬名校友，於各行各業協助學子奠基職場，且文大可跨域選擇課程，因應時代脈動與社會需求，結合學科領域多元優勢，融合通識教育與各院系所學位學程的專業教育，完善學生學習、助益未來職涯發展。

文大也和元大證券、仁寶電腦、緯創資通、精英電腦、雄獅集團、中華航空等知名企業簽訂產學合作或提供在學實習機會，只要學生願意，都有機會與職場無縫接軌。