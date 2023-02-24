學測國立潮州高中高分群增 1人4科59級分力拚法律系

大學學測昨成績公布，國立潮州高中今年高分群人數較去年增加，學生陳建昌四科獲59級分，英文、數學B、社會拿下滿級分，國文14級分，突破近年來潮州高中以往成績表現，他要力拚法律系。

潮州高中陳建昌學測成績亮眼，拿下4科59級分，他還有考自然，自然拿下14級分。他謙虛說，平時專注課業，善用時間抓緊讀書進度，穩定心情面對大考。 拿下4科57級分的陳佩瑜，平常喜歡繪畫唱歌，從中穩定心情，釋放升學壓力，迎接未來的挑戰。

潮州高中指出，今年特殊選才表現亮眼截至2月，有40人次上榜。特殊選才是各大學獨立的招生管道，以學生的能力天賦、經濟弱勢但具有逆境向學精神同學為招生對象；校方引導學生表現，展現自我，足以證明參與平時各種多元活動，更能在自我理想中精進。

潮州高中曹哲瑋對化學有興趣，平時在教師教導後以自學能力先修化學課程，自主參加各式化學競賽獲佳績，並在台師大化學教授團隊進行與偏鄉同學對談時，抓緊機會與教授請益，特殊選才表現亮眼，錄取國立中興大學與國立台灣師範大學化學系。

學生黃文伶高一與學校生物教師合作，科展研究，高二時得到南區生物科科展佳作，憑藉生物研究長才在特殊選才管道上錄取台師大生物學系。

潮州高中學生從新園國中畢業的蔡承珉，平時多元自主學習，學校與日本在台協會合作，與日本派遣駐校人員長期練習，精進日語，特殊選才錄取陽明交通大學百川學士學位學程。

新埤國中畢業愛唱歌參加合唱團學生潘立綸，升學到潮州高中後繼續參加合唱團，是合唱團主力男高音團員，特殊選才中以自然專才與藝術並行，留縣升學錄取屏東大學應用化學系、應用數學系、國立台東大學應用數學系，繼續留縣升學參加屏大合唱團開展亮麗人生。