大學博覽會明起全台三地登場　升學輔導專家親授落點

112學年學測成績昨日揭曉，三月開始大學各項入學管道甄選將開跑，「大學暨技職校院多元入學博覽會」將於明日（2/25）起至2月26日於台北、台中、高雄三地同步舉行，線上展也將同步登場。展覽期間亦將邀請升學輔導專家分析落點並提供未來就業趨勢，協助學生找出理想志願。

由民間舉辦的大學博覽會今年邁入第28年，明天起將於台灣大學綜合體育館1樓、台中國際展覽館以及新光三越左營店10樓等3地展開，共計63所學校和文教相關業者參展。

大博會指出，配合學測成績出爐，去年甄選階段不少學生高分低就，但分發時則有低分高就的現象，今年大博會展覽期間將邀請多位升學輔導專家給予學生落點建議，並將針對高分低就、低分高就做分析，也將提供就業趨勢，協助學生找出理想志願。

今年大博會也提供線上展覽，協助偏遠地區學子瞭解各校的資訊，展期為2月24日到6月30日，可搜尋大學博覽會官方網站瀏覽。