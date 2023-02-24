新港藝術高中學生學測成績亮眼 賴姵璇達「五頂」

大學學測成績昨日公布，嘉義縣新港藝術高中成績亮眼。畢業自民雄國中學生賴姵璇，獲四科總和最高級分53級分、五科總和68級分，其中自然科獲15級分，國文科、英文科、數學B及社會科均達頂標，達成「五頂」佳績。

賴姵璇說，當初選擇新港藝術高中就近入學，為的是優異師資團隊，以及校園環境設備，如今考出68級分的好成績，再加上校排2%優勢，應能以繁星管道錄取國立頂尖大學。

以5B成績進入新港藝高就讀的陳卉妤與張智評，校排分列1%及5%，也同時考出兩頂一前好成績。陳卉妤曾經在高一補習過，但認為自我管理時間更重要，如今身為校排1%，可望錄取國立頂大。張智評學測前不只藉由閱讀英文文章，記下單字與句型，透過師長練習北區模擬考題目強化實力，因喜歡旅遊，期待進入地理系就讀。

校排名7%的陳沛妏，每日從溪口搭校車上學，她知道高中是學生時期課業最繁重的一段時間，因此很重視「時間分配」，妥善運用零碎時間，讓讀書學習更有效率，她也提醒學弟妹，手機應該要成為讀書學習的助力而非阻力。

雙胞胎兄妹唐惟綸與唐惟綾，3年前就近入學選擇新港藝術高中，每天規律參與學校周間晚自習，排出計畫表按時完成複習進度，升上高三後，加入學校周六衝刺班，精進強科、彌補弱科。

外籍生張杰壯拿到英文15級分，從小就相當投入英文課，常以英文字幕影片做為平常練習的素材，曾獲得全國單字競賽南區佳作，喜歡電腦程式設計，以資工系做為第一志願，要讓興趣與工作相結合。