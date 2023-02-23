學測放榜台南市港明、南光、黎明三所私立高中表現亮眼
今年學測今天放榜，台南市港明、南光、黎明三所私立高中表現亮眼：港明高中四科60滿級分有邱睿晨、王羿翔2位同學，其中邱睿晨更六科滿分90級分。50級分以上共93人次。
南光中學56級分楊承恩、郭宸穎有望錄取醫、牙學系。57級分周依柔預估錄取台大法律系。56級分蔡佳妤，54級分楊承恩、 廖育賢、王語萱。四科50級分以上共120人預估達國立大學標準。
黎明中學科科頂標的杜冠緯五歲時被檢查出罹患第一型糖尿病，必須頻繁進出醫院，早、中、晚、睡前注射四次胰島素穩定病情，即便如此，依然勤奮努力。高一時學業班上敬陪末座，靠著毅力才逐漸跟上大家腳步。高二時母親大腸癌突然惡化，離世前把6歲的妹妹交付給他。
杜冠緯感嘆，「生理的疾病容易發現，但心理的傷痕難以察覺。」，因為當時沒有多關注母親的心理狀態，所以期許能夠就讀台大心理系，以專業知識結合他親身遭遇的遺憾，作為心理諮商師幫助更多人，預防同類的憾事再度發生。
導師黃惠章表示，冠緯是個樂觀的好學生，即便求學環境如此挫折，模擬考及參加校外競賽時也因壓力而造成血糖過低突發性炫目需要補充巧克力才能完成，依舊完成學測並考出理想成績。
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