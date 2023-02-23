學測放榜台南市港明、南光、黎明三所私立高中表現亮眼

今年學測今天放榜，台南市港明、南光、黎明三所私立高中表現亮眼：港明高中四科60滿級分有邱睿晨、王羿翔2位同學，其中邱睿晨更六科滿分90級分。50級分以上共93人次。

南光中學56級分楊承恩、郭宸穎有望錄取醫、牙學系。57級分周依柔預估錄取台大法律系。56級分蔡佳妤，54級分楊承恩、 廖育賢、王語萱。四科50級分以上共120人預估達國立大學標準。

黎明中學科科頂標的杜冠緯五歲時被檢查出罹患第一型糖尿病，必須頻繁進出醫院，早、中、晚、睡前注射四次胰島素穩定病情，即便如此，依然勤奮努力。高一時學業班上敬陪末座，靠著毅力才逐漸跟上大家腳步。高二時母親大腸癌突然惡化，離世前把6歲的妹妹交付給他。

杜冠緯感嘆，「生理的疾病容易發現，但心理的傷痕難以察覺。」，因為當時沒有多關注母親的心理狀態，所以期許能夠就讀台大心理系，以專業知識結合他親身遭遇的遺憾，作為心理諮商師幫助更多人，預防同類的憾事再度發生。