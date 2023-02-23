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學測今放榜 明道中學再現90滿級分超級學覇

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大學學測今放榜，明道中學滿級分學生與老師合影。圖／明道中學提供
大學學測今放榜，明道中學滿級分學生與老師合影。圖／明道中學提供

大學學測今放榜，明道中學再度出現六科90滿級分學霸黃承傑，他從明道國中部總榜首直升高中部數理實驗班，拿下六科滿級分；今年還有五科75滿級分2人、四科組合60滿級分7人、14人次的好成績。

黃承傑表示，他在國中善用學校多元資源探索自我，曾積極參加世界童軍大露營、蘭嶼海蛇保育等學校教育旅行壯遊活動，這些多元的活動有助他於開拓眼界，了解自己的優勢，找到自己的生活步調，持續往目標邁進。

考取五科75級分的古鑠汶，生活規律，每天上午5時30分起床，自己做早餐、放學先運動再讀書，晚上9時20分準時洗漱睡覺，每天維持運動、並參與國樂社等休閒社團，也是很好的紓壓，生活完全沒有被學測影響。

古鑠汶說，能夠每天照自己的步調生活，還是歸功於國中所打下的良好基礎，才能正向循環。他也鼓勵學弟妹們，如果還找不到自己的目標，不如認真把每一天的任務做好。

考取五科75級分的黃筱芸，國三就決定讀化學系，調整學習態度及方法，每天設階段性目標，學測前也維持規律的運動。她表示，學測前心情很平靜，才能發揮實力。

自然組四科60滿級分的蔡昕蓉發現，高中社團影響很大，尤其她在扶輪少年服務團擔任幹部，讓自己學會合作、溝通，處事變得圓融。她說，從小立志要成為醫生，藉由高中社團經驗，發現自己喜歡與人互動，未來希望選擇內科、小兒科，用同理心與包容，創造良好的醫病關係。

自然組四科滿級分的陳翔愷喜歡挑戰自我。他說，面對問題、自我突破，可以幫助自己建立成就感，而對自己擅長的化學學科，也投注大量心力在化學學科能力測驗上，找到自己的學習步調。

社會組滿級分的林謙亦表示，社會組看重學習歷程，所以課業和活動兼顧很重要，曾擔任新世紀青少年高峰論壇的總召，參與轉型正義策展等，習慣為自己排定時間表，認為自律自主很重要。他決心成為一名律師，希望為社會帶來改變。

校長汪大久表示，明道中學自然組一直很強，這次表現依然亮眼；台灣社會趨勢，許多高中人社班紛紛喊停，但明道鼓勵孩子勇敢走自己的路，重視學涯規劃，廣邀學者專家開設人文社會相關課程，讓學生在中學階段就能打開視野，找到自己的目標，因此近年社會組有很好的成績。

滿級分 學測 運動

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