德光中學學測亮麗 7成可上國立大學3成上頂大

大學學科能力測驗成績今天公布，德光中學成績亮麗，準備了長串的鞭炮慶賀學生的表現。校方表示，單科滿級分21人次，4科組合達前標約3成可上頂大，國立大學可達7成。

校長楊惠娜表示，這次學測成績，58級2人、57級3人、56級1人、55級1人、54級3人，單科滿級分21人次，4科組合達前標的學生約3成預估可上頂尖大學、可上國立大學約7成。去年德光有7人上牙學系，今年也將依照學生的興趣適性輔導，選上自己最喜歡的科系。

德光中學表示，今年的成績與去年相當，有幾人僅些微之差就滿級分，如58級分陳庭絜，目標是陽明牙醫，預計透過繁星計畫，來實現當醫生的夢想；58級分劉欣霓3年沒補習，成績照樣亮眼，也以醫學系為首要目標。汪楷翃以踏實穩健之姿拿到57級分；張鍇勛從國中起就讀德光，每天從路竹通車來台南上學，也拿到57級分。

56級分的鄭硯珣，國文、英文皆滿級分，他說，從幼兒園起，就學習英文，一天16小時，背單字及狄克森片語都要求滿分表現。國中課業繁重，每天花在英文學習的時間仍超過8小時。硯珣表示，同學都羨慕他英文好，其實是付出相當多的心血與努力。他高二參加新加坡線上演講比賽，榮獲第3名，亞洲唯一。在國文科方面，他認為只要勤於閱讀、著重文言文章句的理解、背誦知名章句，要得高分其實不難。鄭硯珣特別感謝導師林雅香，不斷督促數學科要每天演練，讓他從原本模擬考數學從未獲得13級分以上，這次學測考了14級分。

德光英文出色的學生眾多，特殊選才也有3名學生上榜，蔡瑋峻同學多益990分滿分，選讀政治大學東南亞語言與文化學士學位學程印尼文組，未來有興趣從事國際貿易或外交工作；楊子怡上嘉義大學音樂系；宋昀倢已經獲得夏威夷公立大學馬諾阿分校的入學許可。