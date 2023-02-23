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不補習從YT學英文 蘇奕泓國文滿分盼圓海洋夢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中清水高中校長蕭建華(左三)與成績優異的同學王威喆(左二)、蘇奕泓(右三)合影，老師陳鴻生(左一)、張立昇(右二)、主任翟家甫(右一)也獻上祝福。圖／台中清水高中提供
台中清水高中校長蕭建華(左三)與成績優異的同學王威喆(左二)、蘇奕泓(右三)合影，老師陳鴻生(左一)、張立昇(右二)、主任翟家甫(右一)也獻上祝福。圖／台中清水高中提供

112學年度學測成績揭曉，儘管試題較難，台中市立清水高中仍表現突出。家境清寒的蘇奕泓3年未補習，課餘時間觀看YT的科技、科學英文頻道，訓練英文，這次國文滿級分、英文及自然14級分、數A和數B為全國前標，蘇說自己喜歡海洋，未來想從事海洋相關工作，大學鎖定輪機工程學系。

校長蕭建華表示，整體而言，學校國文科頂標13級分、社會科頂標12級分，成績均達全國頂標水準，且各科皆有成長；而數理班及語文班各科頂前標表現，更高於全國標準。

高三數理班蘇奕泓，鹿寮國中畢業，家境不寬裕，高中3年沒有補習，靠自己努力學習，校內排名前2%，這次學測國文考出滿級分、英文及自然也有14級分的表現、數A和數B也有全國前標的水準。

蘇奕泓當年放棄就讀台中一中，考量通勤及學校資源，選擇清水高中就近入學。高中求學期間，他上課認真聽講，善用課餘零碎時間複習課業，也留校參加學校晚自習。

學校師長分享，蘇奕泓晚自習相當專注，有幾次走過他身旁，他都不受影響，仍然專注在解題或複習上。

蘇也分享，課餘時間常觀看YOUTUBE頻道中有關科技、科學介紹的英文影片，訓練英文聽力並吸收自己感興趣的新知。台灣是海島國家，他喜歡海洋的開闊，希望未來能從事海洋相關工作，目標錄取台灣大學與輪機工程學系。

另名王威喆同學因家庭資源不足，3年沒補習，靠自己勤奮學習及上課專注聽講，這次學測數學A考出11級分、數B考出13級分，都達全國頂標的水準。

王威喆希望就讀國立大學化學或材料工程學系，未來擔任研發人員，開發各項資源，造福社會。

蕭建華指出，蘇奕泓與王威喆同學不受家庭經濟限制，學校導師及行政同仁也全力替同學爭取校內外各項獎助學金，舒緩同學的學習壓力。

英文 補習 學測

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