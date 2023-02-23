學測成績放榜 治平高中估今年可再造醫學系5人台大8人

今大學學測放榜，桃園治平高中學生成績優異，59級分1人、58級分1人、57級分3人、56級分2人、55級分3人、54級分1人，達50級分以上共23人，治平高中去年有2位醫科、8位台大學生，今年預估再造醫學系5人，台大8人。

治平高中校內最高分59級分的粘家瑋最喜歡的科目是數學，最大的願望是當醫生，他想透過醫學的力量延續因為病痛中止的夢想，在高一即選修醫學課程，立定志向勇往直前，僅以一分之差滿分，希望未來能成就不完美中的完美。

學測58級分的陳廷建，從小家長忙於工作，養成他獨立自主及負責的態度。高二參加澎湖偏鄉醫療服務隊，過程中深刻體認到偏鄉醫療資源的匱乏，希望自己未來有能力走入台灣各個角落，幫助需要幫助的人，因此立定了想要成為醫師的志向。

學測57級分的金姜宇，因疫情跟家人從大陸返台，一度無法順利銜接台灣課程，幾經波折後順利進入治平高中就讀，他用化繁為簡的觀念，克服兩岸文化和課程的差異。

學測57級分的周妍均則認為學習有3要件，第一即時解決問題，第二不要陷於努力的假象，第三給予正向回饋的自信，要有強大的抗壓力，不因外在因素而失去學習的初衷。

「真正的努力是努力到看起來不聰明」學測57級分的吳嘉哲，透過營隊和比賽立定從醫的志向，他一直遵循著自己想把知識記錄下來的夢想，透過自己寫筆記整理每天所學，因此能實際看到自己的學習痕跡，成就最扎實的知識積累。

治平高中在董事長夫婦吳慶堂及王美只用愛心深耕，勤教嚴管的辦學理念下，每年提供千萬獎助學金，歲末並發給低收入戶學生每人5000元紅包，同時每日還有愛心便當，讓清寒學生在唸書時無後顧憂，這次學生成績亮眼，相信一定還能締造佳績。