大學學測成績公布 竹市成德高中成績亮眼

大學學測成績今天公布，成德高中成績亮眼，國文與社會科都有滿級分學生，單科頂標達69人次， 去年的繁星上榜錄取率達66%，預期今年繁星有機會在穩健中成長提升，甚至超越去年的繁星錄取人數。

成德高中指出，這次學測社會科考滿級分的學生程靖傑是六年一貫的成德寶寶，他說，國中時期覺得自己有點散慢，不太用功，以1A4B的成績選擇就近入學直升成德高中部，自從新大樓啟用後學習環境變得更好，上了高中開始對自己有更好的期許，真正想要學習，不會有當初沒考好選錯學校的挫敗感，平時非常喜歡看國內外的新聞、地理資訊與歷史，對社會科成績有很大的幫助，未來想增進外文的能力，考慮以日文系為未來選填的科系。

學生黃玳歆除了國文滿級分外，社會科也達頂標，她說，自己參加過許多演說比賽，國文一直是最喜歡也最擅長的科目，所以期待可以考高分，考前練習很多的題目，花在國文的時間比其他科目還多，在考前特別加強寫作練習，每周至少寫二篇作文，藉由寫作一方面可以紓解大考壓力，另一方面訓練考試技巧，覺得這是很有效的方式。

黃玳歆說，寫作一直是強項，學測前感覺手感更佳，在考場中看到稿紙不會感到害怕，非常感謝國文老師給予的指導與建議，未來想以中文系與華文系為選填目標，以當記者為志向。