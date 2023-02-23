他們一起打團體戰 每晚線上讀書會 學測拿下好成績

屏東高中三年級的鄭廷穎、趙振皓與班上同學們約5、6人，從高二升高三暑假開始，每晚兩小時線上讀書會，互相加油、勉勵，若讀書遇到有問題時線上討論，拿下不錯成績。

鄭廷穎學測四科51級分，社會15級分、國文與英文13級分，數學B10級分，趙振皓學測四科50級分，國文14級、數學B、英文與社會均12級分，兩人都沒有補習。

兩人是同班同學，與班上其他同學們共組線上讀書會，鄭廷穎說，從高二升高三暑假，每天晚間9點到11點，約5、6名成員們線上一起讀書，進入google meet會議室，若遇到問題就會提出討論，若當天沒問題，大家就各自線上讀書。

鄭廷穎說，透過跟同學們討論，知道彼此觀點，從中拓展視角，未來他想念法律系相關。趙振皓說，高一時很混，甚至不喜歡寫作業，高二時告訴自己要改變，上課專心，未來想念商學院。

另外，屏中張宸維、塗秉承當初入學國中會考成績都是3A2B，學測成績分別四科53級分、51級分。張宸維來自里港，當初國中畢業時，在屏北高中與屏東高中決定，後來選擇屏中，高一的第一次月考後，改變學習態度，未來想念電機系。塗秉承學習方式就是大量做題本，多練習，未來想念資工相關。

屏東高中指出，學測有40人四科（國英數A自與國英數B社）總級分在高分50級分以上，希望讓屏東地區學子與家長相信「選擇屏中、邁向成功」。