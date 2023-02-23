學測達頂大錄取標準80人次 華盛頓高中歸功學生及早找到興趣

大學學測成績公布，台中市私立華盛頓高中今年學測達到頂大錄取標準共80人次，各科達頂標成績共140人次，達前標成績共279人次，在108課綱的大學考題中發揮實力。

學校說，學生吳建鋒、喬資閔、及劉柏辰表示學校自入學後藉由升學輔導獲知自己的興趣性向，鎖定未來要就讀醫學校系，除了認真加強學科知識及積極參與校內外競賽，更選修多元課程疾病與醫療，增進有關醫學相關訊息。

呂俊葳找到財務金融的興趣，結合學校國際商管科目特色課程累積自我能力，不僅在校學業成績優異，名列前茅，校外競賽亦表現突出。

對於學生表現優異，校長劉一欣歸功於學校的客製化升學輔導，讓每個學生都知道自己的升學目標及途徑。到了三年級上學期，更增加學生實戰經驗，舉行升學博覽會，邀請各大學到校解說各校系特色、落點趨勢，並安排大學教授教導面試技巧，亦陸續規劃多場次的模擬面試，讓學生可以更加了解第二階段複試的重點，增加錄取機率。

她說，108課綱實施後的大學學測，今年學生是第二屆，學測仍是錄取大學的第一關，非常開心學生這次的優秀表現，相信在學校的客製化升學輔導下，定能繼續為學生加足馬力，順利爭取到理想大學。