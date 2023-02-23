罹癌又截肢…桃園「奇蹟女孩」拚出佳績 可望上台大

學測成績今天出爐，桃園市新興高中有2人60分滿級分，表現亮眼。考出54級分的學生蔣瑮渂，一度因為罹患癌症休學治療2年，還因病情惡化截肢，但她沒有放棄學習，在院治療期間還是持續自修不輟，成績可望考上台大。她也希望未來能在生化科技領域發展，將自身所學回饋給社會，幫助同樣被病魔折磨的人。

蔣瑮渂在學校有著「奇蹟女孩」的稱號，因母親早逝，父親在外工作，近年才搬回桃園老家，就近在新興高中就讀。沒想到剛升上高中，腳趾就長出惡性肉瘤，沒多久惡化成癌症，癌細胞還一度轉移到肺部，情況危急。

最後蔣瑮渂選擇截肢，並休學2年在醫院休養。但她並沒有因此放棄學習，治療期間依然精進語文能力，休息時間還學會手工藝，做了許多娃娃鼓勵身旁的小朋友一起戰勝病魔。病況較穩定後，蔣瑮渂立刻回到學校繼續上課，努力趕上課程進度，在本次學測考出54級分、英文15級分的好成績。

有望考上台大的蔣瑮渂，希望接下來可以順利錄取生化科技領域科系，畢竟自己抗癌過程也經歷抗癌新藥多次臨床試驗，未來她也想投入新藥研發，幫助更多病友重獲新生。

新興高中學生劉凝、黃世寬今年則拿到60分滿級分，為校爭光。其中，黃世寬父親是衛生所所長，從小耳濡目染下，讓他決定以醫學系為目標。在沒有補習的情況下，黃世寬上課認真聽講，回家苦讀到深夜，剩餘的時間發展自己的興趣，在奧林匹亞數學、生物競賽都拿下好成績。未來他也希望繼承父親衣缽，在偏鄉提供優質的醫療服務。