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中興高中學測亮眼 學生未參加補習還是考取好成績

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興高中學測成績亮眼，大多數學生沒參加補習，依學校課程按部就班，可望錄取理想學校。圖／國立中興高中提供
中興高中學測成績亮眼，大多數學生沒參加補習，依學校課程按部就班，可望錄取理想學校。圖／國立中興高中提供

大學學測成績公布，南投縣國立中興高中360名畢業考生，九成達總均標35級分。四科總級分56分的蕭晉安說，國中會考成績3A，高中二年多平日早睡早起，但靠著按部就班作息仍然拿下高分，感謝師長的指導，希望未來就讀法商相關科系

中興高中校長陳江海說，這次頂標人數，自然組組合50級分1人、社會組組合50級分4人，合計5人；達前標人數：自然組組合43級分21人、社會組組合44級分43人，合計64人次，人數佔18%，將近兩成，可望錄取中字輩以上頂尖優質大學；達均標人數：自然組組合35級分112人、社會組組合35級分220人，合計319人，人數佔90%，九成的學生皆可望選填到理想校系。

國文、社會達頂標者皆近百人、學生最棘手的數學達頂標合計也有44人次、英文達頂標15人、自然達頂標10人。另有各科滿級分共有7人。

學生廖威鈞說，四科總級分達54分，國中時就讀水里國中，國中會考成績4A，平常在校住宿，配合學校正常作息、不熬夜，取得高分，放假回家喜歡彈鋼琴紓壓，最愛爵士樂，希望就讀土木相關科系。

張晏筠四科總級分達55分，他以穩定的步調求學，感謝老師照顧全班的氣氛，也會對個別同學給予輔導，他參與吉他社，靠愛彈吉他紓壓，希望朝醫學相關領域發展。

江冠霆四科總級分達55分，平常沒花很多時間讀書，但假日會複習統整。由於不補習，遇到問題都需要問校內老師，總是能得到滿意的答覆。由於校內排名第一，將透過繁星選擇台灣大學就讀。

李宜謙國文滿級分，國中時體育班專項游泳，國中會考成績2A、不補習，成績依舊理想，評估可以進入大學醫學相關領域就讀。

中興高中學測成績亮眼，大多數學生沒參加補習，依學校課程按部就班，可望錄取理想學校。圖／國立中興高中提供
中興高中學測成績亮眼，大多數學生沒參加補習，依學校課程按部就班，可望錄取理想學校。圖／國立中興高中提供

會考 補習 科系

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