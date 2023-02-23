復旦高中2學測滿級分 48人逾55級分跨名校門檻表現優
大學學科能力測驗今天開放學生查詢成績及寄發成績單，桃園市私立復旦高中自然組陳彥璋、社會組劉冠宏兩人考出滿級分成績，全校學測達55 級分以上頂標學生48人亮眼，校長段台民今天下午表示，家長支持、老師教學努力及學生認真學習下，學測成績亮麗，亦在桃園公私立高中名列前茅。
復旦高中表示，今年大學學測成績，全國滿級分學生自然組103人、社會組42人，該校學生陳彥璋、劉冠宏兩人考出滿級分實屬不易，尤其4科達55級分以上、總分達到頂標，預料可通過一階段醫學系及台大、清華、陽明交大等知名大學校，人數也是桃園各高中職名列前茅。
滿級分學生陳彥璋、劉冠群均為復旦國中部直升學生，陳彥璋熱衷熱音社團及擔任幹部，劉冠群參加吉他社及擔任部，陳彥璋說，數學是他強項，每天固定題本複習，其他時間用在補救其他科目，透過與同學互相討論加強複習課程，感謝學校與老師的付出，未來想念資工科系。
劉冠宏說，他當初選擇直升主要是喜歡老師教學，校方資源豐沛，由於國中英文欠佳，上高中後下定決心補救，每天背單子和閱讀各種練習，寒暑假重新複習學過的課程，內容，「把各科基礎鞏固」是他從容面對學測，未來將朝法政學群科系發展。
此外，該校低收戶陳姓學生家境清寒，他在老師教學引導、跟隨同學腳步學習和努力，利用多元網路接觸新知，考出51級分成績，他說，利用每次考試後檢視自己弱項，大部分時間用來攻讀不足科目，英文差強人意，則大量閱讀雜誌、文章及利用時間背單字，學測英文從均標升到頂標，未來想選讀科技管理類科。
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