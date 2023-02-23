長榮中學菁英班6成學測達頂標 高中部過半可上國立

大學學測今公布成績，台南市長榮中學菁英班有六成學生成績達頂標，達前標近九成。數理班成績近五成達前標，而社會組成績則四成達前標，成績亮眼。

高中部主任曾婷薇表示，長榮中學菁英班，今年依舊維持優良傳統，七成五可上中字輩以上大學，國立大學九成五以上；數理組，國立大學與醫藥相關科系達四成；社會數A組，近七成上國立大學。

曾婷薇說，今年題型經過修正，各科難易度恢復正軌，學生若能依校方規畫的課程按部就班學習，取得佳績並非難事。今年成績表現依然維持科科登頂，菁英班全班學生都已取得申請國立大學的入場券，3年的努力終結成蜜甘的果實，也感謝高中部所有老師的辛勞，希望每名高三同學都能在下一階段的繁星與申請入學得償所願，進入自己的理想志願。

校方表示，近幾年來長榮中學因循著優質的升學率，輔助學生攻克頂大、科大等各個山頭，由此反映，無論學生入校的程度如何，若能恪循老師善誘，努力自發學習，生都能闖出個人成功的一片天。

校長許德勝說，近幾年雖然面臨少子化，卻是長榮中學轉型的契機，品德教育的深耕，精緻化及菁英化的轉型策略， 協助學生在探索學習中尋找目標，有目標的孩子，成功近在咫尺，而這些也都反映在這次學測成績上。