做到讀書五步驟 員中學生學測頂標 叩門頂大法律系

大考中心今天公布年學測成績，國立員林高中學生王薇淇3年前中等成績入學，這次四科考出54級分、社會科滿級分的佳績。今天她說，衝高分數沒訣竅，課前預習、課後溫習，反覆讀到熟、多做題目、不懂就問，一定會成績進步。

員林高中統計，112年大學學測，員中四科總級分54級分以上3人，四科級分達50級分以上（達全國頂標）有19人次，單科滿級分20人次，預估高分群考生參加繁星及個人申請應可錄取台大、清大、陽明交大、政大、成大等學校，蕭以承等8名學生可通過醫學系繁星第一階段甄選標準。

社會組學測最高分的王薇淇，3年前國中會考35分，就近入學員林高中，節省的通學時間用在念書；她說，上課前預習，上課老師講授時好像再學一遍可加深印象，不懂的單元趕快找時間問，課後複習讓自己更了解課程內容，「一直讀、一直讀，讀到熟練為止。」

蕭以承上課認真聽，回家再看一遍當天老師教的內容，弄清楚所學到的理論和觀念，題目留到都讀完之後做；四科54級的他從小喜歡拆解機械玩具，國中小學參加縣內機器人比賽都得第三名，決定升學電機系。

四科也是54級分的江彥霖表示，上課專心認真聽講，回家複習並多做題目，平常用功讀書就不用考前大量「刷題」。江彥霖自承「看到血會頭暈」，蕭以承無意學醫，兩人都想往電機方向發展。

楊婕瑜國中會考級分40分，過去三年員中在校成績前五學期保持校排1％，這次學測四科53級分、國文滿級分、數A頂標好成績，她和同學蕭筱甄達到頂大法律系繁星的錄取標準。

員中楊森豪感謝教師團隊辛勤指導，例如學生江彥霖、蕭以承、潘塏澄、江睿軒在導師鄧芳敬指導下都可通過醫學系一階甄選標準，目前分數達標固然欣喜，更重要的是適性揚才，很多學生選擇電機、電子、商管不想學醫，只要學生走適合走的路，日後會成就又快樂。