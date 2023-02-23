宜蘭中道高中首位學測滿級分 衝刺達人徐麗暘多元才女
大學學測成績公布，宜蘭私立中道高中出現第一位五科滿級分學生，徐麗暘拿下75級分，打破校史紀錄，其餘還有五科都達到頂標，72級分的吳沛瑾、五科總分超頂標的高廷宇（64級分）、四科均達頂標的張子芹（54級分，社會組）、四科總分超頂標的吳帷榛（51級分，社會組）。
這次學測拿下五科75級分的徐麗暘，3年前在國中教育會考中獲得5A++滿級分，選擇直升中道高中。學校表示，徐麗暘是一位體育健將，號稱「衝刺達人」，她曾在多次的游泳縣級比賽拿下獎牌，也曾代表學校遠征國外拿下高智爾球國際賽冠軍，自主學習、科學競賽方面也獲得多項榮耀。
「體育競賽的經驗，成為我在學業表現上的養分」，徐麗暘坦言，學科學習和游泳一樣，基本功非常重要，如果基本功如上課的筆記與即時的理解都做到了，剩下的就只要靠毅力與爆發力，所以面對各項考試時，她不需太多時間準備，可以從容應對。
此外，徐麗暘也分享直升中道高中的心得，這三年學校為他做好升學規畫，尤其是針對醫學有興趣的同學開設相關課程與社團，也協助他們妥善管理時間，按部就班兼顧學業與興趣，未來她希望往中醫學系發展，造福社會人群。
另一位獲得自然組四科58級分的吳沛瑾，三年前會考5A++直升中道高中，她常被師長譽為「知識總管」，主要是因為她以面面俱到的理念來面對繁重的課業。
吳沛瑾說，每個學科都需要用心去理解與複習，這是需要時間與專注力的，各科每個重點閱讀透徹、能應用了，就能駕馭這些知識，並且在大考中獲得好成績，中道高中安排的課程很符合需求，學習氛圍也很棒。
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