學測成績出爐 斗六高中林東橋「雲林榜首」4科滿級分

112年大學學測成績今天公布，雲林縣斗六高中林東橋4科60級分，創下雲林最優成績，正心中學李育烜4科59級分多，次參加理工類競賽獲獎無數。兩生都對自我未來很有規畫，學校表示，將輔導其選填合適科系，協助他們往理想道路升學。

斗六高中4科50級分以上共計32人，其中林東橋4科60級分，為雲林榜首。他高中二年級時考取多益滿分（990分），是數理資優班學生，舉手投足散發文藝氣息，性格安靜內向，相當自律，對自我念書、課程複習等安排都有一套方式，也常與同學一起組隊參加多項實驗性質賽事，學業、實作等各方面都很專精，未來想走醫藥衛生相關領域。

正心中學以大學端常見的4種4科組合方式計，59級分2人、57級分13人，55級分以上18人；其中李育烜考國文、英文、數學A及自然等4科，成績合計59級分，他也有考數學B和社會，分別拿到15、14級分，表現斐然。