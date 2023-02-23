學測成績出爐 斗六高中林東橋「雲林榜首」4科滿級分
112年大學學測成績今天公布，雲林縣斗六高中林東橋4科60級分，創下雲林最優成績，正心中學李育烜4科59級分多，次參加理工類競賽獲獎無數。兩生都對自我未來很有規畫，學校表示，將輔導其選填合適科系，協助他們往理想道路升學。
斗六高中4科50級分以上共計32人，其中林東橋4科60級分，為雲林榜首。他高中二年級時考取多益滿分（990分），是數理資優班學生，舉手投足散發文藝氣息，性格安靜內向，相當自律，對自我念書、課程複習等安排都有一套方式，也常與同學一起組隊參加多項實驗性質賽事，學業、實作等各方面都很專精，未來想走醫藥衛生相關領域。
正心中學以大學端常見的4種4科組合方式計，59級分2人、57級分13人，55級分以上18人；其中李育烜考國文、英文、數學A及自然等4科，成績合計59級分，他也有考數學B和社會，分別拿到15、14級分，表現斐然。
校方表示，李育烜曾獲數理科能力競賽第3區化學科佳作，智慧鐵人創意競賽國際邀請賽第2名及全國第3名，化學奧林匹亞初選銅牌等獎，動靜皆宜，愛唱歌的他被同學封為「卡拉OK王」，在大家眼中是個陽光男孩；李育烜說，除了顧好課業，平時也很喜歡參加活動，目前規畫朝電機、資訊方面深入發展。
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