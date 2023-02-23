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南一中7名滿級分學生分享學習 醫科、電機是首選

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中有7名學生學測滿級分，多數要讀醫科或電機。記者鄭惠仁／攝影
台南一中有7名學生學測滿級分，多數要讀醫科或電機。記者鄭惠仁／攝影

台南一中今年學測各類組有7人11人次滿級分，有科學班的學生原認為自己應會是第二、三類組滿級分，卻是第一類組滿級分，懷疑是數A填錯答案格，才沒滿級分，已申請複查。滿級分學生偏愛電機、醫科及法律，接續的申請也更為重要。

第一類組滿級分謝廷朗說，這次數學B、國文有考好，才有滿級分好成績，自己對歷史、政治、法律有興趣，台大法律是自己的第一志願。多才多藝的謝廷朗去年參加全國地理奧林匹亞競賽拿冠軍，也代表學校參加英語辯論拿南區冠軍，並進入全國賽，希望未來能成為法律人。

洪秉廷、徐御恩、蘇文霽為第二、三類組滿級分，洪秉廷國中念音樂班，主修雙簧管，對音樂、美術有興趣，還曾獲全市美術比賽版畫類第3名，他表示，把音樂、美術當興趣，調劑身心，大學想念電機，台大電機是第一志願。

徐御恩對動物有興趣，原有讀獸醫的想法，但這次學測考滿級分，決定要拚醫科。他說，自己最弱的是寫作，國中會考作文只考4級分，上了高中後加強寫作，平均每天寫2篇作文，也多閱讀及寫題本，提升能力，國文考滿級分。

蘇文霽對電機有興趣，高二就上清大、交大有關半導體製程的開放式課程，他說，之前也曾徘徊在要讀電機還是醫科，父親從事科技業，也看到父親的辛苦，家人也有期待是否讀醫，但自己還是決定讀自己最有興趣的電機。

陳佑曦是第二類組滿級分，他表示，目標是醫科，因祖父罹患阿茲海默症，感念過去祖父教他很多，未來希望當醫生，能幫助阿公。

鄧宇晴為一類滿級分，第3類59級分，他表示，對醫學、電機、法律等都有興趣，繁星會申請醫學系，他表示，有對過答案，認為第二、三類組成績會滿級分，但今天看到自己第一類組滿級分很錯愕，已申請複查，也懷疑自己填錯答案格，就看複查結果。

台南一中有7名學生學測滿級分，多數要讀醫科或電機。記者鄭惠仁／攝影
台南一中有7名學生學測滿級分，多數要讀醫科或電機。記者鄭惠仁／攝影

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