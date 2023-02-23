學測雄中8人雄女1人四科滿級分 選填注意考招制度變化

大學學測寄發成績單，雄中有8人、雄女1人分別在四個科目拿到60滿級分。

雄中統計學生112年學測成績表現，國、英、數A、自四科滿級分60分有4人，去年3人；57級分以上57人，去年46人。國、英、數B、社四科滿級分60分人數3人，57級分以上18人。國、英、數B、自四科滿級分60分人數1人。總計四科60級分總人數達8人。

在各科滿級分方面，國文科59人，頂標以上占全校人數43.84％；英文滿級分105人，頂標以上46.04％；數學A滿級分人數84人，頂標以上55.54％；數學B滿級分人數37人，頂標以上53.82％；社會滿級分人數42人，頂標以上51.61%；自然滿級分人數80人，頂標以上48.20％。對比去年各科滿級分人數和達到頂標人數，有顯著增加。

雄中表示，大學院校「特殊選材」及「保送推薦」升學管道方面，已確定上榜的部分計有台大數學系1人、台大資訊工程系資安組1人、成大資訊工程學系1人。

雄女學生林宇婕在國、英、數A、自四科拿到:滿級分60分。59分共9人，55分以上共87人。

雄女統計，國文滿級分86人，頂標13級分以上494人；英文滿級分61人，達頂標13級分以上273人；數學A滿級分6人，達頂標11級分以上225人；數學B滿級分18人，達頂標12級分以上182人；社會滿級分62人，達頂標12級分以上314人；自然:滿級分19人，達頂標13級分以上152人。

雄女輔導主任劉芸瑾表示，112學年是108課綱考招的第二屆，考招制度相比去年仍有一些變化，部分校系檢定與採計科目減少或是調降，例如台大化工系相較去年不採計國文科，檢定標準由頂標調降到前標。這樣的變化會影響通過一階的考生變多，較不利於高分群。

雄女提醒學生，以下注意事項提供考生參考：數理資工相關校系擴充不少名額，例如台大資工系APCS組、新增「資安組」等招生名額，對資訊學群感興趣的考生亦可參考相關招生名額。今年的考科組合與去年一樣有「同時參採數A與數B的考科組合」，例如台大政治系公共行政組，這樣的考科組合，校系並不會同時參採數A及數B的成績，而是只檢定其中一科數學成績，且數學成績不會列入篩選及採計的科目，考生請多留意。