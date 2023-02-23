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學測今公布成績 君毅高中徐子晉54級分獲20萬獎學金

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
徐子晉考出君毅高中最高的54級分，校方將擇日頒發20萬獎學金。圖／校方提供
徐子晉考出君毅高中最高的54級分，校方將擇日頒發20萬獎學金。圖／校方提供

112年度大學學科能力測驗今天公告成績，私立君毅高中徐子晉考出該校最高54級分，學校將頒發20萬獎學金。校方表示，今年高中部76位考生中，40級分以上有11人，較去年成長220％，透過繁星計畫，應可順利錄取國立大學。

校方說，住在頭份的徐子晉，放棄新竹高中選擇直升該校高中部。學校提供學生自主探索的空間，無形中培養子晉獨立思考的能力，高三準備學測時，更能抽出空檔在家鄉宣傳十八歲公民權複決案，想為社會與青年貢獻力量，未來期望進入法律系，實踐自己的理想。

另外，同樣住在頭份的方致勲也是國中部直升的學生，他覺得對自己學測成績幫助最大的是，班導師願意給同學思考的空間，配合平板與網路的使用來延伸學習，使學習效果加倍，本此考出52級分，獲學校頒發10萬獎學金。

值得一提的是，本屆學生正是受到疫情嚴重影響的一屆，期間因疫情爆發轉為線上課程，有此成績，除了突顯校內教師資訊融入教學的成效外，推廣線上學習平台，讓學生隨時可針對弱點觀看教學影片與重點，學測成績才有如此的突破。

學測 疫情 新竹

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