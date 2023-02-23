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影／大考中心公布學測成績五標 數A五標均升一級分

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
大考中心今天公布112學測成績，以及各考科五標級分。記者胡經周／攝影
大考中心今天公布112學測成績，以及各考科五標級分。記者胡經周／攝影

大考中心今天舉行「112學測成績相關統計資料說明會」，公布各科5標及級分對照表、各科人數百分比累計表等資訊，供考生選填志願參考， 大考中心主任周兆民表示，五標和去年相較之下，數Ａ五標都較去年提升一級分，但自然科、社會科五標均較去年下降，數Ｂ的頂標、前標、均標亦較去年下降一級分。

周兆民說明，去年考生反應自然太簡單、亦反映數Ａ太難，今年大考中心確實做出一些調整。此外，數Ｂ今年命題上確實對修讀數Ｂ的考生較為友善，考題中專屬數Ｂ範圍較多，大考中心均對應做出調整。

大考中心今天公布112學測成績，由大考中心主任周兆民說明。記者胡經周／攝影
大考中心今天公布112學測成績，由大考中心主任周兆民說明。記者胡經周／攝影
大考中心今天公布112學測成績，由大考中心主任周兆民說明各考科五標級分。記者胡經周／攝影
大考中心今天公布112學測成績，由大考中心主任周兆民說明各考科五標級分。記者胡經周／攝影

112學測 考題

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學測成績五標出爐 數Ａ回穩頂標11級、五標均升一級分

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