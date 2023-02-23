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學測5選4滿五年仍「考好考滿」　考六科者近四成

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112年大學學測今天公布成績，四成學生仍傾向考好考滿、選擇較多。記者林伯東／攝影
112年大學學測今天公布成績，四成學生仍傾向考好考滿、選擇較多。記者林伯東／攝影

112學測成績今天（2/23）公告，大考中心亦公佈今年五標級分和相關統計數據。大考中心資訊指出，今年各科選考人數和百分比上，英文科選考人數共11萬8185人、百分比99.69%最高，於近三年間首度「反超」國文科，數學Ａ、Ｂ選考百分比亦較去年增。再者，今年為學測「五選四」上路第五年，但仍有39.79%考生一次選考六科，佔比最高。

大考中心今天公布學測成績和相關統計數據，大考中心主任周兆民指出，112學測國文科和英文科者眾，選考百分比均接近100%。去年首度實施數學Ａ、Ｂ分科，今年數Ａ選考人數百分比為73.48%，數Ｂ則為85.24%，兩者選考人數、佔比均較去年提升。其中數Ｂ更較去年提升4.64個百分點，也是學測六科中選考佔比提升最多的一科。

此外，周兆民也說，今年社會科選考人數則為81.17%，較去年略增1.54個百分點；自然科選考人數百分比則最少，只佔據62.67%，較去年微幅提升0.67個百分點。

此外，為了減輕考生負擔、更對準學系專業，五年前學測成績參採「五選四」上路，但大考中心今天公布的統計數據亦指出，一次「考好考滿」選考六科考科的學生仍最多，高達4萬7166人，佔39.79%，人數和佔比均較去年增加。再者，選考四科的考生佔比排名第二，共3萬3867人，佔28.57%，選考五科的考生則排第三。

周兆民表示，選考五科的考生中，選考組合以「國、英、數Ａ、數Ｂ、社會」最多；選考四科的考生中，多選擇「國、英、數Ｂ、社會」和「國、英、數Ａ、自然」。

媒體追問，如今五選四上路已多年，但考生仍傾向六科全考、選擇較多，是否有違背降低考科、減輕學生負擔的初衷？周兆民則回應，五選四上路後選考數確實稍微降低，但配合新課綱上路後學測也僅辦理兩屆，今年選考數目微幅增加，也許還要繼續觀察。但學測採自由選考，要考多少、考哪些科目大考中心無法加以限制，仍取決於學生的自由。

大考中心主任周兆民說明學測級分。記者許維寧／攝影
大考中心主任周兆民說明學測級分。記者許維寧／攝影

112學測 英文科

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