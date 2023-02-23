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112學測成績今公布　上午九時查詢成績看這裡

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學測成績今天公布，上午九時開放考生線上查詢。記者曾吉松／攝影
學測成績今天公布，上午九時開放考生線上查詢。記者曾吉松／攝影

112升大學學科能力測驗一月中旬落幕並於今日（2/23）公布成績、寄發成績單。大考中心表示，今天上午提供手機簡訊通知成績，上午九時起，考生亦可至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」或以電話語音（02-23643677）查詢成績。

大考中心表示，若為集體報名學測的考生，將寄交成績單給報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生通訊地址。申請補發成績通知單自本周五2月24日起至3月2日止，逾期不予受理。

大考中心指出，上午也提供手機簡訊通知考生成績，通知號碼為0911-511-467，將主動發送簡訊予考生；上午九時起，考生亦可至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」（https://ap.ceec.edu.tw/ScoreSearch_SAT/）或以電話語音（02-23643677）查詢成績，查詢服務開放至8月31日止。

大考中心表示，今天公告成績也將同步公布各科15級分制下原得總分與級分對照表；頂標、前標、均標、後標、底標五項成績標準；以及各科人數百分比累計表，2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表等。

此外，若考生對成績有疑慮欲申請複查，可於即日起至3月2日，至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。複查成績限網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。成績複查結果通知書將於3月10日寄發，同時提供網路及電話語音（02-23643677）查詢。

由於去年數學A難度高，滿級分人數有史以來最少，升學輔導專家於今年學測考後預測，今年各科難易度恢復往常，台大醫科預計將恢復往年水準，四科需滿級分水準，台大自然組科系四科門檻約要55級分，清大、陽明交大、成大約51級分至54級分，中字輩約50級分。得勝者文教也將於今日下午，依據最新成績統計預估落點。

語音 滿級分 學測

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