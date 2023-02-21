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回響／因應ChatGPT 大學考招將推配套

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

本報昨日報導，ChatGPT若被高中生代筆使用在學習歷程檔案，恐將衝擊大學考招公平性，不少大學都已注意到嚴重性，校內正討論因應作法，但也多認為仍可從筆試、口試判斷。大學招聯會昨則指出，將蒐集各大學因應措施，盡快召開常務委員會擬定相關配套，預計五月前發函各大專校院，提醒ChatGPT可能帶來的衝擊，讓各校研議處置方案。

大學招聯會執行秘書王文俊坦言，家長說明會中已被問到此問題。因高中生個人申請第二階段備審資料預計五月初上傳，招聯會五月前將召開常委會討論，包括大學如何審查備審資料；另個人申請二階仍有口試、筆試、實作，將提醒各大學要特別謹慎，大學端也可反問學生是否了解自己撰寫的資料。

王文俊說，上述意見將待常委會討論後並取得共識決議，再發函提醒各大學。

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