在考卷作畫、考英文開翻譯被抓包 學測爭議違規一次看

大學學測1月落幕，2月23日將公布學測成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年大學學測違規情況，包含有考生在非選擇題答案卷上作畫，也有考生眼神飄移、窺視，甚至在考英文科時使用手機，被抓包正準備使用Google翻譯，均遭大考中心考試委員會考量情節輕重進行扣分處分。

今年學測報考人數共有11萬8560人，較去年11萬6445人減少2115人。而試場違規則有1030件，較去年853件增加177件。其中沒有攜帶有效證件有567件，較去年396件增加171件，仍是今年違規最大宗行為。其次則是考生在應試時，手機未完全關機，以及考生隨身攜帶行動電話、不可攜帶入座物品、或將其放置於抽屜、桌椅或座位。

今年仍有學生在非選擇題答案卷上作畫，大考中心閱卷組提報537件違規案件，包含5件在卷卡顯示自己身分，另有532件作答任何與答案無關的文字符號，將依規定被扣減該科1級分。

大考中心舉例，今年英文科作文題目為「表情符號」，請考生分享對表情符號的感受，卻有考生直接在作答欄畫上表情符號；也有社會科考生在混合題欄位畫上哆啦A夢、皮卡丘；數乙考題有考生將題目「圖像化」，題目請考生把蜜蜂位置點出來，考生沒有標點，反而在答題卷上直接畫上一隻大蜜蜂。

有委員說，今年考生在社會科答案卷畫上與答案無關符號者眾多，希望大考中心可以進一步分析。大考中心主任周兆民表示，社會科題目混合題非選是作圖題，考生作答過程，可能是原因之一，但在時間允許下會做分析；另，今年平均考科數比去年增加一些，或許也是因素之一。

今年有考生在文具、衣物或肢體書寫相關文字符號，該名考生在考自然科時，遭監考人員發現左手背寫著「seprable；desperato拼命的 eualutir評估」之文字，考生表示前一天背單字寫在手背。不過經詢問自然領域教師，這三個英文單字與自然考科無任何關係，但經審議援引違規罰則第24條，將扣減該成績1級分。

另有一名考生，上午考數A眼神有飄移，經口頭制止就沒再發生窺視疑義，但下午自然科卻飄移多次，且在飄移後立即作答，監試人員輪流制止並提醒眼神不要飄移，考生表示自己沒有看，卻仍有眼神飄移情形。

不過該考生事後向試務中心出示健保APP，表達自己因焦慮症、安眠藥物副作用，無法控制眼神飄移，委員意見為藥物屬於短效型安眠藥，副作用有可能有睡意、專注力不集中等，但經考服處建議及現場審議，仍遭扣減該節全部成績。

也有考生耳機、電子用品從口袋掉出、或攜帶行動電話放在抽屜，都被扣兩級分；也有考生配戴電子手表，且在作答過程中曾使用，經考服處建議，將扣減3級分。

另有一名考生在英文科考試期間，卻在考試時間過了一半，考生正在使用開機狀態的手機，監試人員走過去，發現考生正在看Google翻譯頁面，但還未輸入單字，考區建議扣減該節成績3級分，最終經考委會審議，考量違規情節重大，將扣減該科全部級分。

還有考生在社會科時，勢必後發現試題本缺角，經詢問考生，考生自述因第16題提及摺紙，因此作答撕試題本，並非故意毀損題本，但仍遭扣1級分；另有考生因停止作答鈴響發現漏了簽名，因此在鈴響後仍動筆簽名，經審議遭扣兩級分。