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獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

大考中心極力宣導學測簽名 仍有1679件未簽

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
大考中心今天審議112學年度學科能力測驗考生違規事宜，有的考生在試卷上畫圖遭扣分。記者潘俊宏／攝影
大考中心今天審議112學年度學科能力測驗考生違規事宜，有的考生在試卷上畫圖遭扣分。記者潘俊宏／攝影

大考中心今天審議112學年度學科能力測驗考生違規事宜，大考中心主任周兆民、副主任黃璀娟，大學招生委員聯合會執秘王文俊與考試委員會委員們一起出席，對各種違規情事再次確認與扣分罰則。

周兆民表示，包括去年新課綱學測首度新增「確認後考生簽名欄」未依規定簽名，即使今年大考中心極力宣導，今年仍有1679件考生未依規定簽名，恐被扣1級分，另有4件汙損、破壞答題卷，也將影響該科級分。

還有其他考生在試卷上畫圖等違規情形，有考試委員發問是否考量是何種題目引發考生在試卷上塗鴉，也有委員希望明確扣減分數的法條，才有明確的扣減罰則，例如有考試鈴響後有考生使用手機，行動電話畫面為google翻譯，需要援引何種法條扣分，也釐清如果考生身上有數目或英文字母的刺青，決定應試時需要把刺青遮蔽掉。

大考中心今天審議112學年度學科能力測驗考生違規事宜，大考中心主任周兆民（中）與考試委員會委員們一起出席，對各種違規情事再次確認與扣分罰則。記者潘俊宏／攝影
大考中心今天審議112學年度學科能力測驗考生違規事宜，大考中心主任周兆民（中）與考試委員會委員們一起出席，對各種違規情事再次確認與扣分罰則。記者潘俊宏／攝影

刺青 學測

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