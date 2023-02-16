大考中心極力宣導學測簽名 仍有1679件未簽
大考中心今天審議112學年度學科能力測驗考生違規事宜，大考中心主任周兆民、副主任黃璀娟，大學招生委員聯合會執秘王文俊與考試委員會委員們一起出席，對各種違規情事再次確認與扣分罰則。
周兆民表示，包括去年新課綱學測首度新增「確認後考生簽名欄」未依規定簽名，即使今年大考中心極力宣導，今年仍有1679件考生未依規定簽名，恐被扣1級分，另有4件汙損、破壞答題卷，也將影響該科級分。
還有其他考生在試卷上畫圖等違規情形，有考試委員發問是否考量是何種題目引發考生在試卷上塗鴉，也有委員希望明確扣減分數的法條，才有明確的扣減罰則，例如有考試鈴響後有考生使用手機，行動電話畫面為google翻譯，需要援引何種法條扣分，也釐清如果考生身上有數目或英文字母的刺青，決定應試時需要把刺青遮蔽掉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言