大考中心卯起來宣導試卷要簽名 1679件仍沒簽恐遭扣分

去年新課綱學測首度新增「確認後考生簽名欄」，卻有5766件考生未依規定簽名被扣1級分，曾引起軒然大波。歷經一年，大考中心今年學測「卯起來」宣導，卻仍有1679件考生未依規定簽名，恐被扣1級分；另有4件汙損、破壞答題卷，也將影響級分。

去年學測有5766人次未依規定簽名被扣1級分，全國十二年國教家長聯盟與多名立委質疑，大考中心沒有成功充分宣導，導致學生無辜受害，且1級分大約會往後掉8000人，對考生影響鉅大，批評大考中心只會推責任讓考生來承擔，是非常不負責任、惡劣的作法。

大考中心挨轟後，雖仍堅持依照規定扣減1級分，但也在今年提出補強措施。為提醒考生簽名，今年每節考試監視人員逐一查驗考生身分時，會併同出示簽全名提醒小卡，另於各科試題本封面及每頁頁面上方增印「請記得在答題卷簽名來位以正楷簽全名」字樣，避免因未簽全名被扣減該科成績1級分。

今年1月學測落幕，有考生將「記得簽名」、「快簽名」、「給我簽名」的內容製作成迷因哏圖，也有考生說，今年在試場區域都貼上提醒簽名的標語，甚至有監考人員在比對完考生的身分證件後，若考生忘記在答題卷上簽名，也會出具「請記得於答案卷上簽正楷全名」的手舉牌，可見大考中心今年有多擔心考生忘記簽名。