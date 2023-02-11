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學測成績月底揭曉　升學輔導專家建議可先做二件事

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年學測將於本月底公布成績，升學輔導專家建議，學生釐清升學管道後可先建立志願清單。本報資料照片
112學年學測將於本月底公布成績，升學輔導專家建議，學生釐清升學管道後可先建立志願清單。本報資料照片

112升大學學測成績將於2月23日開放查詢並於同日寄發成績單。升學輔導專家建議，學測成績可用以申請一般大學、科技大學、軍事大學、警察大學用途廣泛，建議學生學測成績出爐前，可先思考要讀哪一種大學，決定好升學管道後也建議學生依管道建立10至20比志願收藏清單，作為將來選填志願使用。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，如果學生想讀一般大學，可選擇個人申請、繁星推薦管道；想讀科技大學則可循四技申請；欲報考軍警則必須了解軍校正期班和警察大學報考條件與升學日程。

魏佳卉也說，建議志向未定的學生，可將幾個管道均搜尋、了解一遍，並參考大學所在地區或註冊率進一步篩選，找尋有沒有自己想讀的校系，若升學管道日期或條件不清楚，則可利用大學問網站入學管道功能，了解個管道升學要求與期程。

再者，魏佳卉也提到，學生決定好升學管道後，建議再依升學管道各自建立10至20筆的「志願收藏清單」，作為將來選填志願用。可先依照校系名稱判斷逐一檢視，再從學測參採科目中先確認學測報考科目是否符合要求，以此剔除不適合的校系。

魏佳卉說，學生可嘗試了解、認識學系專業，進一步到學系官網了解課程，配合自己的興趣與志向將收藏的校系去蕪存菁，以此來聚焦理想志願。

大學問網站（www.unews.com.tw）也提供「志願收藏清單」，幫助考生在全國近三千筆的校系中初步聚焦，待收到學測成績單後，即可自行依照成績再次篩選並搭配落點分析，依照升學管道的志願數限制，從中挑出理想校系，快速排出志願序，輕鬆完成志願選填。

升學 學測 警察

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