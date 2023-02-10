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學測英文作文考「表情符號」 字數不足將扣總分1分

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大考中心今天說明英文考科非選擇題閱卷評分原則。圖／大考中心提供
大考中心今天說明英文考科非選擇題閱卷評分原則。圖／大考中心提供

大考中心今天召開記者會，說明英文考科非選擇題閱卷評分原則。第二大題「英文作文」，考生必須根據所提供的表情符號及作答提示文字，舉例說明溝通功能和討論可能的誤會及提出化解的方法，文長至少120個單詞。大考中心指出，作文評分原則仍著重考生是否能運用所學詞彙、句構，內容是否完整、語法是否正確都是評分焦點，若字數不足則會扣1級分。

英文科閱卷召集人賴惠玲表示，今年英文作文考生多提到表情符號輔助溝通的功能，尤其情感表達上，不需用太多文字表述情感，直接貼圖即可。不少學生也能敘述表情符號造成誤會的經驗，如考生約會遲到，以表情符號想表達不好意思，但朋友卻誤以為明明已經遲到卻還想反諷。

賴惠玲指出，今年考生多認為表情符號固然好用，但文字溝通依然重要，當討論嚴肅的話題或道歉時還是使用文字較為妥當，大部分考生多能確實發揮。

賴惠玲說，今年主題生活化、貼近學生經驗，作文評分原則仍著重考生是否能運用所學之詞彙、句構，全篇作文將會根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切，以及拼字與標點符號是否使用得當作評閱標準。

今年也與歷年相同，「中譯英」評分標準為每小題總分4分。賴惠玲指出，原則上每個錯誤扣0.5分。英文作文的評分標準則是依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字四個項目給分，字數明顯不足的作文則扣總分1分。

今年「中譯英」題目以戰爭為題，測驗考生根據中文譯出正確、達意、通順的英文句子。賴惠玲談到，兩句中譯英使用字詞大都為詞彙表四級內的詞彙，句型亦為高中生熟悉的範圍，中等程度以上的考生，如果能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得理想的分數。

但賴惠玲也說，也發現不少考生在詞彙的語意及使用、英文拼字仍有加強空間，基本文法如以動名詞或不定詞作主語、使用and時的平行結構及主詞與動詞的單複數一致性沒有留意，或是將拼字與發應混淆，如例如「衝突」conflicts拼成comflicts，「追求」pursue拼成persue，都是基本詞彙，考生若未能掌握則甚為可惜。

英文科 貼圖

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