學測國寫花草樹木的氣味記憶評分曝 考生轉向寫香水

大考中心今天說明國語文寫作能力測驗閱以及英文非選擇題閱卷評分原則。今年作文以「花草樹木的氣味記憶」為題，國文科閱卷召集人陳昌明表示，若考生能深刻描繪植物氣味，以及該氣味所召喚的記憶和感受，敘寫的經驗與情境細膩動人、結構嚴謹且文辭優美，可得A+，今年有考生以父子研究香水為出發點，父子從中選出不同的花草氣味進而開始研究植物、開啟知識內涵，亦掌握得當。

大考中心表示，今年國寫閱卷委員均為各大學中文系、國文系、語文教育系或通識教育中心教師，共計162人分12組，每一大題6組，採分題閱卷。2月初由正、副召集人分別與所有協同主持人先評閱、分析、討論3000份抽樣答案卷，草擬評分原則，每題分別選出A+、A、B+、B、C+、C六級標準卷、試閱卷並擬定評分原則，再製作閱卷參考手冊。

國文科閱卷召集人陳昌明表示，第二大題以「花草樹木的氣味記憶」為題，要求考生書寫花草樹木氣味及召喚的記憶與感受，考生不能排除花草樹木聯結的特殊氣味寫作，只要能具體描寫氣味，以及氣味所召喚的記憶和感受，敘寫的經驗與情境細膩動人、結構嚴謹、文辭優美者即可得A+；若考生能具體描繪氣味和所召喚的記憶和感受，只要敘寫經驗與情境適切，結構穩妥，文辭順暢則能得A級。

陳昌明也表示，若考生在經驗或情境的敘寫上較平實，但結構合宜、文辭平順，則能得B+；經驗或情境描寫較籠統，但文章稍微具備結構，則能得B。

陳昌明說，今年國寫作文題並非要考生只寫記憶或氣味本身，而是書寫兩者間的關係。不少學生書寫到野外踏青時花草的香味，進而再書寫集體出遊的感受，但也有考生寫本身住在都會區，但父子兩人都熱愛「香水」，便從香味中分析、選出不同花草的氣味，父子倆進而開始研究植物、開發知識內涵，掌握得當。

陳昌明舉例，也有學生寫外婆家的果園，記憶是蘋果味、保留夏季的甜美，表述氣味和情感。

此外，國寫第一大題則以測驗學生知性統整判斷力為主，第一大題分二小題，第一小題是站在福爾摩斯立場，考生指出華生犯的兩個錯，；第二小題要求考生分析福爾摩斯、華生不同的生活態度，並說明較傾向何者。

陳昌明指出，福爾摩斯注重理性、觀察細膩；華生則較為感性、重視生活品質且不計較多花錢，第一小題只要能切確寫出兩個錯誤，文字流暢完整即可拿A；能大致掌握兩個錯誤，內容不夠完整者，則得B等。