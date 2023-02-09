印度生慕半導體之名來台 陽明交大首兩名雙聯博士誕生

國立陽明交通大學推行本土學生接軌國際，亦延攬優秀人才來台，校內去年誕生2位雙聯博士，分別為赴比利時魯汶大學就讀的博士吳維旻以及從印度理工學院（IITD）來台就讀的博士Akhil K Ramesh（藍安旭）。

去年10月21日，電子所吳維旻通過比利時魯汶大學口試拿到博士學位，今年1月正式拿到從魯汶大學寄送之畢業證書，本月6日由校長林奇宏親簽，正式成為陽明交大首位獲得魯汶雙聯博士學位的學生

吳維旻2016年入學陽明交大電子博士班，成為教授柯明道實驗室學生，研究靜電防護（ESD）相關領域。他表示，入學時便有出國交流打算，得知學校與比利時魯汶大學簽署雙聯學位，教授也有畢業生在當地研究機構比利時微電子研究中心（IMEC）工作，申請教育部獎學金便決定赴比利時攻讀雙聯博士。

吳維旻表示，由於雙邊學制不同，必須同時準備陽明交大資格考、研究內容以及申請魯汶大學的托福考試，到了魯汶大學後也需再修習相關課程，挑戰不少但值得。

此外，陽明交大也與印度理工學院德里分校合作，2017年國際半導體產業學院、機械系、資訊工程學系等也於當地開設短期課程，兩校進而簽署雙聯博士學位學程合約。

藍安旭為陽明交大與印度理工學院德里分校雙位計畫第一批博士生，2019年9月進入材料所攻讀學位師承教授曾院介，去年10月順利畢業，成為第一位取得雙聯學位的博士。

藍安旭主要研究領域為前瞻半導體技術「自旋電子學」，他表示，赴台前便知道台灣的半導體產業相當蓬勃，蒐集完相關資訊後，便決定申請陽明交大雙聯學位。除了實驗室的研究外，也一同參與曾院介的的產學計畫，並與工研院共同發表了論文，學習印度少見的技術。