為爭議品牌炎上網紅糾錯 世新大學公關營百人搶報名

先前受疫情影響，世新大學全台唯一「公關營」今年強勢回歸，世新大學表示，今年創下疫情後「早鳥即完售」報名熱潮，88個名額吸引逾百人報名。公關營安排學生認領「爭議品牌」為品牌糾錯、提出改善方針，營隊盼讓學生了解公關和廣告業的異同，讓高中生更了解學科之餘，亦提升申請大學時的競爭力。

世新大學公共關係暨廣告學系學生籌辦團隊全權策劃，推出全台唯一以公關領域創立的高中營隊。世新公關營總召黃資玲表示，公關產業不僅是交際應酬，而是一種說服性行銷，包含管理、傳播及行銷等層面，隨著科技發展，公關策略也從過去的傳統媒體囊括至新興社群媒體，成為品牌與消費者、品牌與媒體間的溝通橋樑，管理各種議題與危機，成為一項獨立專業。

營隊活動期間安排公關行業背景起源、危機處理溝通、社群行銷案例分享、媒體創意企畫等專業課程，並參訪世新全媒體大樓，了解最新的科技媒體趨勢。

黃資玲表示，為讓學員沉浸體驗公關產業，公關營特別設計，讓八組小隊認領一個爭議品牌，像是抄襲日系企業的生活用品、屢屢引發「炎上」風波的網紅等，學員要從四天課程所學，發現品牌究竟做錯了哪些事，導致消費者留下壞印象，並在最後一天的成果發表會上提出解決方案，幫助品牌挽回消費者的心。

世新大學公共關係暨廣告學系主任楊意菁說，世新大學公關營特別凸顯公關在整個傳播產業中所扮演的角色，讓學員了解公關與廣告的異同，也讓高中生更深入學科，能分辨各傳播科系的些微差異在哪裡。

楊意菁也說，高中學生即將面臨大學申請入學，學生多少對校系躊躇不決，世新公關營盼在充實高中生學習歷程的同時，也提供學生與學長姐互動的機會，藉由活動確認個人志向，也提升大學申請的競爭力。