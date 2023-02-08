中區22所高中合作 25位大一生為高三學生分享申請入學經驗

教育部高中優質化中區學校舉辦「師生共琴-學習歷程發表會」，今天由中區各縣市政府主辦，高中優質化中區區長暨南國際大學洪雯柔教授指導，嘉義女中、台中市立中港高中及清水高中聯合辦理，邀請大一新生分享經驗，為高三學生申請入學參考。

今天重點聚焦在去年申請大學時所準備的學習歷程自述和多元表現綜整心得，大一學生提供目前正在就讀高中的學生、家長參考。洪雯柔教授表示，現在正大學學測考完之際，高三學生正要開始準備學習歷程自述和綜整心得，邀請大一學長姊提供過去的寶貴經驗，讓學生可更快、更精準聚焦。

台中市政府教育局李真玲科長今天和各校校長出席，李真玲表示，這場活動由學長姊帶著學弟妹，陪著完成大學升學最後一哩路，充分表現新課綱自發、互動、共好的精神，十分珍貴。

中區22所高中推薦橫跨各學群的25位校系大一學生上線擔任發表人，共分為5組，以去年高三大學申請入學所撰寫的學習歷程自述和多元表現綜整心得，透過視訊方式，和大家分享當初的寶貴努力經驗。

為了讓大家對學生資料有更清楚的了解與認識，邀請10位中區各大學教授擔任講評回饋委員，分析。這場活動共吸引400多位家長、學生、教師報名上線聆聽；上線聆聽的清水高中高三林姓學生表示，高三最後要準備的工作很多，有這個機會可以聽聽學長姊的分享，希望幫自己更加清楚後續準備方向，相信助益良多。

這次分享的大一學生就讀台灣大學法律系法學組的張姓學生表示，學習歷程檔案所要展現的，是真實的自己，與申請校系期待的個人特質相符的部分，記得要用誠懇的態度，有重點跟教授們分享自己的所學所思。

這次負責規劃的三所高中學校，清水高中校長蕭建華、嘉義女中校長蔡枳松及中港高中校長簡崐鎰都表示，新課綱實施，考完學測後，高三學生和家長們都在摸索思考如何對應想要就讀的大學校系，找這些很踏實走過新課綱的學生，才能將當初撰寫的心路歷程，和在校同學分享，獲得共鳴，這次分享學生有醫學、法律、教育、科學、財經、語文等系，都是寶貴的歷程。