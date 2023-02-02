快訊

桌球／林昀儒確定加盟日本T聯賽 官網盛讚：台灣來的刺客

蘇賴開刀都選北榮 並非政要不愛台大 醫界點出關鍵

評／注音符號一直改是新課綱亂搞？第一線教師揭背後真相

學子尋路 校友引路 清華大學推「明燈」計畫

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清華百人會會長段定夫（右）樂於帶領學弟妹探索職涯方向。圖／清大提供
清華百人會會長段定夫（右）樂於帶領學弟妹探索職涯方向。圖／清大提供

為學子求學之路指點迷津，清華大學將在現有的雙軌導師及業師之外推動「明燈」計畫，清大今指出，將由熱心校友、退休教師等擔任「引路人」，當學生面對職涯發展、人際關係、自我成長等疑惑時，即可以「尋路人」身份上平台申請並連結一位「引路人」來陪伴與指引方向。

清大指出，學務處、校友中心及計通中心已展開平台的建制測試，「尋路人」在申請時要填寫自己關心的幾項主要議題，如選課、轉系、跨領域雙專長、申請研究所、交換、實習、海外留學、考證照、就業、創業、人際關係、交友、親子相處、自我成長等，透過平台系統找到最適合的「引路人」。目前已有不少海內外校友允諾加入平台擔任「引路人」，平台預計可在今年下半年正式上線。

清大校長高為元說，他經常與學生接觸，發現他們對學習及生活不免感到迷惘，需要指引。他上任後提出清大五大發展策略，推動明燈計畫就是其中重要的一步。

高為元表示，明燈計畫未來還可望擴大納入同儕引路的機制，學長姐可以為學弟妹引路，有出國交換等某一項經驗的同學也能幫助沒有經驗的同學。

清華百人會由熱心回饋母校的校友組成，現任會長段定夫不僅樂意擔任「引路人」，也將協助號召校友加入。段定夫畢業自化工系，在海外取得MBA學位後，曾在外商公司任職多年，有在美國、日本、德國及中國大陸求學、工作、生活的歷練，並在8年前創立了國際管理顧問公司。他目前也在清華科管院「企業領航人才培育計畫」中擔任業師，帶領4位學生，引導他們思考如何在興趣、專長、工作機會取得平衡，去探索未來的職涯方向。

段定夫認為，它可提供更不拘形式的溝通互動，讓學生的心聲得到傾聽與抒發；且清大校友涵蓋領域非常廣，學弟妹絕對可以在平台找到需要的幫助。如對於有心海外交換的學生，他就可以分享心理素質、文化衝擊、生活適應、社交開拓等個人經驗。

目前在美國工作的清大校友蔡於恩也決定擔任明燈計畫的引路人。他自清大資工系畢業後當了8年的軟體工程師，曾幫助兩家新創公司上市，之後投入房地產業。

清華大學科管院學士班大三生趙喬萱說，學士班的學生都要具備第二專長，但面對選擇及跨入另一個新領域，的確有許多疑惑；有些不確定要問誰、同學也不了解的問題，如果能透過明燈計畫得到解答，那就太好了。

清大指出，每位學生入學後都會分配到一位系上導師，每位導師大約指導10至20位導生。為幫助旭日計畫入學的弱勢生與拾穗計畫入學的特殊選才學生，清大還設立「雙軌導師」制，由本系或外系老師擔任第二軌的導師，一對一指導。此外，如材料系、化工系、科管院等院系還設有業師、企業導師計畫，由企業主管擔任，每位導師約指導3至5位導生，安排企業參訪及職涯諮詢。新增的明燈計畫可望更全面提昇對學生的關懷照顧。

目前在美國工作的清華校友蔡於恩（右）用視訊與學弟分享海外經歷。圖／清大提供
目前在美國工作的清華校友蔡於恩（右）用視訊與學弟分享海外經歷。圖／清大提供

清大 職涯

延伸閱讀

14歲廣西初中生獲清華青睞 將學碩博連讀師從數學大師丘成桐

北京清華大學報告：亞洲步入冷戰後不曾有的徬徨階段

新二代未見過生母 照顧腦麻姑姑上清大獲獎學金喜落淚

陸掀疫情海嘯！他冷血喊「再多死500萬人沒啥」 官方保駕護航

相關新聞

學子尋路 校友引路 清華大學推「明燈」計畫

為學子求學之路指點迷津，清華大學將在現有的雙軌導師及業師之外推動「明燈」計畫，清大今指出，將由熱心校友、退休教師等擔任「...

大學個人申請 醫學系公費生歷年最多

大學繁星推薦、個人申請將陸續開始，根據大學甄選入學委員會資訊，九所大學醫學系今年個人申請階段提供七十二個公費生名額，歷年...

112個人申請醫學系公費名額歷年最多 二大事項先留意

春季開始繁星推薦、個人申請等升大學管道將陸續開跑。根據大學甄選入學委員會資訊，龍頭志願醫學系國內9所大學今年於個人申請階...

寫作書、公式化教學 「罐頭式作文」恐傷學生寫作力

學測甫落幕，近年考試引導教學風氣下，坊間補習班、寫作書籍乃至於教學現場多出現講求效率和得分的「罐頭式寫作」，以公式建構文...

罐頭式作文大考難出類拔萃 閱卷老師：最多拿B+

學測國文科分為國綜和國寫，不少學生志不在文科，多以公式化寫作盼以高效率得分，但閱卷老師表示，公式化的罐頭作文頂多拿B或B...

技職生跨考學測衝擊統測 科大今年招生恐再減2千人　

112年學測共計11.8萬名學生報考，受到技職生跨考影響，考生較去年增加2144人，可望舒緩普通大學招生缺額的窘境。但升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。