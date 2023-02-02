學子尋路 校友引路 清華大學推「明燈」計畫
為學子求學之路指點迷津，清華大學將在現有的雙軌導師及業師之外推動「明燈」計畫，清大今指出，將由熱心校友、退休教師等擔任「引路人」，當學生面對職涯發展、人際關係、自我成長等疑惑時，即可以「尋路人」身份上平台申請並連結一位「引路人」來陪伴與指引方向。
清大指出，學務處、校友中心及計通中心已展開平台的建制測試，「尋路人」在申請時要填寫自己關心的幾項主要議題，如選課、轉系、跨領域雙專長、申請研究所、交換、實習、海外留學、考證照、就業、創業、人際關係、交友、親子相處、自我成長等，透過平台系統找到最適合的「引路人」。目前已有不少海內外校友允諾加入平台擔任「引路人」，平台預計可在今年下半年正式上線。
清大校長高為元說，他經常與學生接觸，發現他們對學習及生活不免感到迷惘，需要指引。他上任後提出清大五大發展策略，推動明燈計畫就是其中重要的一步。
高為元表示，明燈計畫未來還可望擴大納入同儕引路的機制，學長姐可以為學弟妹引路，有出國交換等某一項經驗的同學也能幫助沒有經驗的同學。
清華百人會由熱心回饋母校的校友組成，現任會長段定夫不僅樂意擔任「引路人」，也將協助號召校友加入。段定夫畢業自化工系，在海外取得MBA學位後，曾在外商公司任職多年，有在美國、日本、德國及中國大陸求學、工作、生活的歷練，並在8年前創立了國際管理顧問公司。他目前也在清華科管院「企業領航人才培育計畫」中擔任業師，帶領4位學生，引導他們思考如何在興趣、專長、工作機會取得平衡，去探索未來的職涯方向。
段定夫認為，它可提供更不拘形式的溝通互動，讓學生的心聲得到傾聽與抒發；且清大校友涵蓋領域非常廣，學弟妹絕對可以在平台找到需要的幫助。如對於有心海外交換的學生，他就可以分享心理素質、文化衝擊、生活適應、社交開拓等個人經驗。
目前在美國工作的清大校友蔡於恩也決定擔任明燈計畫的引路人。他自清大資工系畢業後當了8年的軟體工程師，曾幫助兩家新創公司上市，之後投入房地產業。
清華大學科管院學士班大三生趙喬萱說，學士班的學生都要具備第二專長，但面對選擇及跨入另一個新領域，的確有許多疑惑；有些不確定要問誰、同學也不了解的問題，如果能透過明燈計畫得到解答，那就太好了。
清大指出，每位學生入學後都會分配到一位系上導師，每位導師大約指導10至20位導生。為幫助旭日計畫入學的弱勢生與拾穗計畫入學的特殊選才學生，清大還設立「雙軌導師」制，由本系或外系老師擔任第二軌的導師，一對一指導。此外，如材料系、化工系、科管院等院系還設有業師、企業導師計畫，由企業主管擔任，每位導師約指導3至5位導生，安排企業參訪及職涯諮詢。新增的明燈計畫可望更全面提昇對學生的關懷照顧。
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