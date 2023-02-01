112個人申請醫學系公費名額歷年最多 二大事項先留意

春季開始繁星推薦、個人申請等升大學管道將陸續開跑。根據大學甄選入學委員會資訊，龍頭志願醫學系國內9所大學今年於個人申請階段提供72個公費生名額，歷年最多。醫學系教授呼籲高中生，想當公費生，務必了解服務義務和背後體系。

衛福部開辦重點科別培育公費醫師制度計畫，預定培育內外婦兒急等「五大皆空」人才，第二期計畫公費生可享6年公費待遇，但畢業完成專科醫師訓練後，需分發至偏鄉、醫師人力不足的醫療機構，或國軍退輔會指定的醫療機構服務10年，服務期滿衛福部始發還醫師證書，不履行義務證書將由衛福部保管，並要求償還在學期間所領公費的四倍罰款。

甄選會也統計，今年台大公費生名額增加二名，輔大、慈大各增一名，義守大學公費增加最多達四名，但本報日前亦報導，公費生未來需到偏鄉行醫以及選科有限，多有學生在一、二年級時放棄選擇重考。

北醫大醫學系副主任吳瑞裕建議，以北醫為例，約五分之四公費生未來可分發至部立醫院系統，另五分之一則為退輔會系統，學生讀完醫學系課程後可於部立雙和醫院進行PGY，之後再於雙和申請專科醫師訓練，分發後若能持續待在衛福部體系的醫院，就不用擔心未來進修斷根。

吳瑞裕談到，公費生流失率不少，尤其大一、大二修退學率較高，通常在大一大二有清楚的認知和規劃就能走下去。每個學生可能選到不同學校的醫學系，學生應自行了解，和學校合作較密切的醫院系統為何，一年級就必須顧好成績，屆時一關卡一關，才能有較多選擇。

台大醫院院長吳明賢則認為，偏鄉醫療的問題不是靠增加公費生數目來解決，很多學生完成偏鄉服務義務最終都回到都會區，偏鄉醫療一直都不是放入多少人，關鍵是留住多少人。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，公費生就如同過去的國防醫學院軍校生、綁定服務年限，呼籲高中生應看清楚權利義務，但理想上若到偏鄉待遇能較都會區優渥，讓讀公費、服務不再是「犧牲」則自然能留住人。