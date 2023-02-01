罐頭式作文大考難出類拔萃 閱卷老師：最多拿B+

學測國文科分為國綜和國寫，不少學生志不在文科，多以公式化寫作盼以高效率得分，但閱卷老師表示，公式化的罐頭作文頂多拿B或B+，根本問題在於學生想應付考試，而非求知或真正喜好寫作，多少會失去想法和見解，不容易打動閱卷者，就難拿到A或以上的等第。

國寫閱卷委員每年均上看百人，多委託國內中文系、華語文創作系教授擔任，由正副召集人分別與協同主持人，從北中南東考區抽樣作答影像檔詳加以評閱、分析、討論，草擬評分原則，分別選出A+、A、B+、B、C+、C等六級標準卷、試閱卷及測試卷若干份並擬定評分原則，再製作閱卷參考手冊，作為正式閱卷評分參考。

一名學測國寫閱卷老師表示，公式化寫作如用排比句、華麗的修辭可套在任何題目中，除非第一年閱卷，否則公式化寫作很容易看出來。該名閱卷老師形容，閱卷像「挑蘋果」，只要看得文章夠多，後續拿到文章大致閱覽就能知道文章的優劣、新鮮度，是否匠氣也是第一眼就能看出來，再次細看則能判斷等第。

但該名閱卷老師表示，公式化寫作頂多拿B或B+，畢竟多少有模有樣、不會邏輯不通，「不能說他錯，即便他很匠氣。」公式化寫作根本問題在於學生是想應付考試而非求知，於是少了深刻的想法和見解，文章因此不會出類拔萃，也難以得到A的評價。

另一名閱卷老師則說，作文匠氣、公式化的狀況近年比率約四分之一到三分之一，過去以為是補教業一慣教法，但發現不少高中老師也多是依樣畫葫蘆，在大考決定學生未來去路的壓力下，只要能在大型考試上得分，就容易變成被推崇的教法。

「用這套教法的教師並非不認真，只能說思維值得商榷。」這位閱卷老師認為，公式化寫作的背後，是學生想以高效率取得分數的思維，以功利視角看待寫作一事，卻容易扭曲寫作的本質。