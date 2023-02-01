快訊

北京拋恢復兩岸16個直航點 陸委會：進一步了解

「搬電視搭高鐵」防Netflix鎖共享帳號？3細項規則曝 「1個月做1次」網炸鍋

1.2億大樂透頭獎開出了！「一注獨得」獎落這縣市

寫作書、公式化教學 「罐頭式作文」恐傷學生寫作力

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
作家和大學教授認為，寫作公式容易扼殺學生的表述力。示意圖，非當事人。本報資料照片
作家和大學教授認為，寫作公式容易扼殺學生的表述力。示意圖，非當事人。本報資料照片

學測甫落幕，近年考試引導教學風氣下，坊間補習班、寫作書籍乃至於教學現場多出現講求效率和得分的「罐頭式寫作」，以公式建構文章。作家和大學教授認為，寫作公式確實容易扼殺學生的表述力，學生若過度依賴公式、淪於藻飾或堆疊典故，卻無法內化成自身的語言，即便面對大考也很難出類拔萃。

因應學測國寫升學需求，近年坊間書市多出現寫作速成、寫作成效等書；影音平台鍵入學測作文，亦有業者或教師討論高分模板、數種題型破解等秘訣。

作家廖玉蕙指出，不少教師的教學方式匠氣、速成，甚至出版相關教學書籍，但若教師本身缺乏寫作經驗卻還必須教學生，就容易流於堆疊詞藻的樣板文章。而匠氣、速成的學習方法也正扼殺學生的創意，若老師數十年來都用這套方式，也難怪近年學生作文能力屢下降。

台師大國文系教授徐國能也觀察，套路作文近年仍有市場，多要求學生背誦幾篇文言、白話作品，看到題目便能立即套入，甚至演變成一種觀點、三個例子、五個名言等方式。

然而在考試引導教學的風氣下，一名不具名的的高中國文教師指出，很多學生對人文等無興趣，但想十拿九穩取得分數進入理想校系，穩定得分的思維，也造就了套公式、背誦等罐頭式寫作，文章不到頂尖但也不至於太差。

台師大國文系教授鍾宗憲則分析，近年考試愈來愈重視寫作，加上高中小論文、自傳以及學習歷程等多要求寫作力，對出版社而言相較出版純文學更有市場，實用性的寫作書於焉蓬勃發展。

鍾宗憲談到，寫作成長過程中有範例、公式可循，看似刻板，但還是看學生能否心領神會。閱卷現場發現，部分學生引用名言佳句，但文章前後文筆落差太大、形同天外飛來一筆，也不會高分。引用典故名言非壞事，重點在於學生應把背誦的內容轉化為自身語言、內化表述，否則只是學到毛皮。

廖玉蕙認為，教學應有更高尚的目的，非完全為功利服務，近年大考寫作題目都更趨向開放，已比過去聯考制式、限制多的題目來得佳，學生應回歸平日的感受，凡事多思考、多觀察，甚至從小學開始培養洞察世事，屆時誠實書寫、寫出真心即可，「與其取悅閱卷老師，不如取悅自己。」不會感動自己，也就不會感動他人，如實寫出感受和所見才會是好文章。

作家廖玉蕙指出，很多學生常問開頭怎麼寫，才會讓閱卷者印象深刻。廖玉蕙認為，只要作者寫得下去，就是好的開頭。記者許正宏／攝影
作家廖玉蕙指出，很多學生常問開頭怎麼寫，才會讓閱卷者印象深刻。廖玉蕙認為，只要作者寫得下去，就是好的開頭。記者許正宏／攝影

學測 廖玉蕙 作文

延伸閱讀

2023台北國際書展／《獵魔士》作者安傑 薩普科夫斯基見面會 幽默親民老爺爺、魅力滿點

有趣又專業的寫作教學 「台版JK羅琳」陳郁如也覺得受用！

2023台北國際書展 ／反送中後香港作家最大流亡地 鄧小樺：台灣保存著香港自由創作文化

雲林最強母女檔超會說！家族辦桌慶得獎 她也是座上賓

相關新聞

寫作書、公式化教學 「罐頭式作文」恐傷學生寫作力

學測甫落幕，近年考試引導教學風氣下，坊間補習班、寫作書籍乃至於教學現場多出現講求效率和得分的「罐頭式寫作」，以公式建構文...

罐頭式作文大考難出類拔萃 閱卷老師：最多拿B+

學測國文科分為國綜和國寫，不少學生志不在文科，多以公式化寫作盼以高效率得分，但閱卷老師表示，公式化的罐頭作文頂多拿B或B...

112個人申請醫學系公費名額歷年最多 二大事項先留意

春季開始繁星推薦、個人申請等升大學管道將陸續開跑。根據大學甄選入學委員會資訊，龍頭志願醫學系國內9所大學今年於個人申請階...

技職生跨考學測衝擊統測 科大今年招生恐再減2千人　

112年學測共計11.8萬名學生報考，受到技職生跨考影響，考生較去年增加2144人，可望舒緩普通大學招生缺額的窘境。但升...

金手獎、溜冰冠軍 淡商林婕紜上台大

112學年度大學特殊選才招生陸續放榜，淡水商工園藝科林婕紜錄取台大園藝暨景觀系。淡水商工園藝科主任林仁守說，過去很少有淡...

本科強還要有特殊性 淡商林婕紜靠金手獎、溜冰上台大

112學年度大學特殊選才招生管道陸續放榜，其中淡水商工園藝科林婕紜，錄取國立台灣大學園藝暨景觀學系。淡水商工園藝科主任林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。