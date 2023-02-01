寫作書、公式化教學 「罐頭式作文」恐傷學生寫作力

學測甫落幕，近年考試引導教學風氣下，坊間補習班、寫作書籍乃至於教學現場多出現講求效率和得分的「罐頭式寫作」，以公式建構文章。作家和大學教授認為，寫作公式確實容易扼殺學生的表述力，學生若過度依賴公式、淪於藻飾或堆疊典故，卻無法內化成自身的語言，即便面對大考也很難出類拔萃。

因應學測國寫升學需求，近年坊間書市多出現寫作速成、寫作成效等書；影音平台鍵入學測作文，亦有業者或教師討論高分模板、數種題型破解等秘訣。

作家廖玉蕙指出，不少教師的教學方式匠氣、速成，甚至出版相關教學書籍，但若教師本身缺乏寫作經驗卻還必須教學生，就容易流於堆疊詞藻的樣板文章。而匠氣、速成的學習方法也正扼殺學生的創意，若老師數十年來都用這套方式，也難怪近年學生作文能力屢下降。

台師大國文系教授徐國能也觀察，套路作文近年仍有市場，多要求學生背誦幾篇文言、白話作品，看到題目便能立即套入，甚至演變成一種觀點、三個例子、五個名言等方式。

然而在考試引導教學的風氣下，一名不具名的的高中國文教師指出，很多學生對人文等無興趣，但想十拿九穩取得分數進入理想校系，穩定得分的思維，也造就了套公式、背誦等罐頭式寫作，文章不到頂尖但也不至於太差。

台師大國文系教授鍾宗憲則分析，近年考試愈來愈重視寫作，加上高中小論文、自傳以及學習歷程等多要求寫作力，對出版社而言相較出版純文學更有市場，實用性的寫作書於焉蓬勃發展。

鍾宗憲談到，寫作成長過程中有範例、公式可循，看似刻板，但還是看學生能否心領神會。閱卷現場發現，部分學生引用名言佳句，但文章前後文筆落差太大、形同天外飛來一筆，也不會高分。引用典故名言非壞事，重點在於學生應把背誦的內容轉化為自身語言、內化表述，否則只是學到毛皮。