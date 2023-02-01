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技職生跨考學測衝擊統測 科大今年招生恐再減2千人　

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
升學專家分析，技職生跨考的趨勢對科大招生而言，無疑是雪上加霜的寒冬。圖／聯合報系資料照片
升學專家分析，技職生跨考的趨勢對科大招生而言，無疑是雪上加霜的寒冬。圖／聯合報系資料照片

112年學測共計11.8萬名學生報考，受到技職生跨考影響，考生較去年增加2144人，可望舒緩普通大學招生缺額的窘境。但升學專家分析，技職生跨考的趨勢對科大招生而言，無疑是雪上加霜的寒冬，統測聯合登記分發去年缺額已達1.1萬，預計今年統測分發人數會再減少1至2千人，相當於一所中型科大的新生數。

升學輔導專家、大學問網站執行長魏佳卉指出，根據教育部統計，111學年度高中職三年級學生為18萬5608人，其中高中10萬1194人、高職為8萬4414人；兩者佔比相當於高中生55％、高職生45％，高中和高職學生比例早已翻轉。

又科大90％生源來自高職的統測考生，除了10％名額來自學測考生的四技申請管道外，應屆高中畢業生不能報考統測。相較之下，應屆高職畢業生，除了統測之外也能報考學測和分科測驗。

相較統測而言，政策早已開放應屆高職生報考學測。魏佳卉指出，根據大考中心統計111學測考生中7349人為高職生，個人申請採計科目五選四上路後，且普通大學為擴大生源，僅採計國英數三主科的科系增加，促成每年超過6％學測考生來自高職。

魏佳卉進一步說明，111年統測報考人數來到歷史新低7.9萬人，按照今年學測報考人數增加幅度，統測考生人數勢必下降。預估統測的聯合登記分發，缺額將從去年1.1萬持續擴大，分發人數再減少1至2千人，相當於一所中型科技大學的大一新生。

魏佳卉呼籲，若不從人才培育、產業人力需求、國家人口政策等全方面的調整，高中職生不分流，恐會加速科大退場。過去，台灣經濟發展各產業中階技術人才，以及醫療體系逾9成醫護人才，均來自技職體系。然而，教育政策的失衡卻加速技職體系崩盤，在百業缺工的情況下將加速人才荒，影響產業未來發展，甚至促成產業外移的惡性循環。

統測 111學測 升學

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